Windstorm 3 – Ritorno alle origini: trama, cast, trailer e dove vedere in tv e in streaming il film di stasera

Dopo “Liberi nel vento” e “Contro ogni regola“, stasera – mercoledì 4 settembre 2019 – arriva su Canale 5 il capitolo 3 della storia con protagonista la giovane Mika e lo stallone Windstorm, ovvero “Ritorno alle origini“.

Si tratta di una serie di film (quattro in tutto) prodotti in Germania e diretti dalla regista Katja von Garnier. Il titolo originale del terzo capitolo di Windstorm, uscito nelle sale cinematografiche nel 2017, è “Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora”.

Il pubblico italiano ha apprezzato molto queste pellicole, che raccontano dell’amore che può scaturire tra uomo e cavalli. Così Canale 5 ha pensato di portare in Italia tutti gli altri capitoli della saga, compreso quello che va in onda stasera.

Vediamo insieme qualche informazione in più su Windstorm 3 – Ritorno alle origini: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere il film anche in streaming.

Windstorm 3 – Ritorno alle origini, la trama del film

Nel terzo capitolo di Windstorm, vediamo Mika – che ormai è diventata una giovane donna – uscire dai confini del proprio paese, la Germania, per recarsi in Spagna. Mika infatti, nonostante il suo centro di trattamento per cavalli sia diventata una bella realtà e l’abbia anche resa famosa, si sente oppressa e desiderosa di libertà.

Dopo un grave litigio con la nonna, dunque, la ragazza prende il suo cavallo, Windstorm, e si trasferisce in Andalusia, in Spagna. Proprio nella terra da cui proviene il suo stallone, Mika entra in contatto con Pedro, un ragazzo che gestisce una tenuta.

Nelle vicinanze di quel posto, Mika scopre l’esistenza di una fonte di acqua in mezzo alla steppa arida, alla quale si abbeverano molti cavalli selvatici. Quando la tenuta di Pedro rischia di chiudere per sempre, Mika decide – con l’aiuto di Samantha, la figlia di Pedro – di organizzare una nuova corsa, nella speranza di salvarla.

La trama completa di Windstorm – Ritorno alle origini

Windstorm 3 – Ritorno alle origini, il cast completo

Il film vanta un cast ricco di attori tedeschi, più o meno famosi nel cinema del loro paese d’origine. La protagonista assoluta è Hanna Binke, nel ruolo della giovane Mika.

Ecco l’elenco degli attori e i nomi dei relativi personaggi interpretati nel film:

Hanna Binke – Mika Schwarz

Lea van Acken – Samantha

Amber Bongard – Fanny

Marvin Linke – Sam

Nicolette Krebitz – Tara

Jannis Niewöhnerv Milan

Cornelia Froboess – Maria Kaltenbach

Thomas Sarbacher – Pedro

Martin Feifel

Tilo Prückner – Herr Kaan

Michele Oliveri – Bürgermeister

Windstorm 3 – Ritorno alle origini, il trailer

Ecco il trailer del film di stasera su Canale 5:

Windstorm 3 – Ritorno alle origini, dove vedere in tv e in streaming il film

Dove vedere in tv il film Windstorm 3 – Ritorno alle origini? La pellicola tedesca va in onda su Canale 5 stasera, mercoledì 4 settembre 2019, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Windstorm 3 è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

