Sgarbi, il governo e la foto di capre

A Vittorio Sgarbi non piace affatto il nuovo governo Conte sostenuto da M5S e Pd (qui la lista dei ministri annunciata oggi). E il critico d’arte, deputato eletto per il centrodestra, attualmente iscritto al gruppo misto, ha deciso di salutare la nascita dell’esecutivo gialloverde con uno sfottò via Facebook. Sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un’immagine di capre accompagnata dal messaggio: “Una prima foto del nuovo governo al completo”.

Il post di Sbarbi ha ottenuto nel giro di pochi minuti migliaia di condivisioni e reazioni degli utenti. I follower del critico d’arte sembrano aver apprezzato la critica al nuovo esecutivo. “Una volta c’era quello balneare ora solo capre”, ha scritto qualcuno. “Capre, capre, capre”, ha ripetuto qualche altro ricordando il noto insulto televisivo del parlamentare.

Sgarbi nelle ultime settimane si è chiaramente schierato dalla parte del leader della Lega Matteo Salvini, cha a inizio agosto ha rotto l’alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle aprendo di fatto la crisi di governo. “È il momento di maggiore forza di Salvini – ha commentato due settimane fa in tv – che ha avuto il coraggio di dichiarare che i 5 Stelle non sono un partito ma un gruppo caotico che hanno il privilegio di stare in Parlamento senza meritarlo, non avendo avuto nessuna preferenza, non essendo stati votati, e avendo tutti i voti di uno che non c’è, che si chiama Beppe Grillo”.