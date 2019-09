Totti parteciperà al reality di Amazon Casa Totti

Francesco Totti parteciperà al reality show di Amazon Celebrity Hunted.

Dopo l’addio alla Roma, il calciatore più amato della capitale è sempre più visibile sui social e in tv.

Su Instagram è diventato molto attivo durante l’estate, postando diversi momenti delle vacanze con Ilary Blasi a Sabaudia, e si prepara a partecipare con lei alla sit com sulla loro vista di coppia.

Totti è anche apparso nel trailer della nuova stagione di Romolo + Giuly, la serie tv su Roma in onda su Sky.

Ma nel frattempo il numero 10 della Roma ha firmato un contratto con il canale televisivo di Amazon per partecipare come concorrente alla edizione italiana del reality “Celebrity hunted”, nel quale un gruppo di vip deve sfuggire entro un certo numero di giorni a una squadra di “cacciatori”, fatta da ex poliziotti esperti informatici ed ex militari delle forze speciali, che li bracca cercando di “arrestarli”.

Amazon dovrebbe acquistare anche i diritti della sit come sulla vita di Totti e Ilary, “Casa Totti”, con cui il calciatore si confermerebbe una nuova star del piccolo schermo.

