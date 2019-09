The Hollars film: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Rai 3

Questa sera, mercoledì 4 settembre 2019, in prima serata su Rai 3 alle 21.20 va in onda il film The Hollars, brillante commedia del 2016 diretta da John Krasinski. La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale al Sundance Film Festival il 24 gennaio 2016.

The Hollars film | Trama

Il film racconta la storia di John Hollar, aspirante artista costretto a lasciare a New York la sua fidanzata Rebecca, incinta di otto mesi, per fare ritorno nella piccola città della provincia americana che ha lasciato da tempo. La ragione del suo trasferimento è la malattia di sua madre Sally, la quale sta per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico al cervello.

John non farà in tempo a tornare a casa che, in un attimo, oltre che di sua madre, dovrà anche occuparsi di una serie di problemi della sua famiglia decisamente particolare: insieme a suo padre Don ritroverà un vecchio rivale di quando era al liceo e la sua ex fidanzata Gwen. Quest’ultima, particolarmente esuberante, ritornerà nella sua vita come un fiume in piena.

Cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Sharlto Copley – Ron Hollar

– Ron Hollar Charlie Day – Jason

– Jason Josh Groban – Rev. Dan

– Rev. Dan Richard Jenkins – Don Hollar

– Don Hollar Anna Kendrick – Rebecca

– Rebecca John Krasinski – John Hollar

– John Hollar Margo Martindale – Sally Hollar

– Sally Hollar Mary Elizabeth Winstead – Gwen

– Gwen Randall Park – Dr. Fong

– Dr. Fong Ashley Dyke – Stacey

– Stacey Mary Kay Place – Pam

– Pam Tonea Stewart – Latisha

The Hollars film | Trailer

Ecco il trailer del film:

The Hollars film | Streaming

Come vedere il film The Hollars in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 4 settembre 2019 – a partire dalle 21,30 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film The Hollars grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

