Stasera in tv 4 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 4 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 4 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 4 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè (Il meglio della TV)

21:25 – Al Centro – Claudio Baglioni

Stasera 3 settembre 2019, su Rai 1 è in programmazione la replica del concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona del settembre 2018: Al Centro. Una serata evento nella quale il cantautore romano ripercorre 50 anni di indimenticabili successi e grandi emozioni.

La scaletta completa di Al Centro, all’Arena di Verona

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Rocco Schiavone 2 7.7.2007

Questa sera su Rai 2 va in onda, in replica, la seconda stagione di Rocco Schiavone, serie tv con Marco Giallini, Isabella Ragonese, Ernesto D’Argenio, Claudia Vismara. Stasera la prima puntata, intitolata 7.7.2007.

Trama: In seguito all’omicidio di Adele, Costa e Baldi interrogano Schiavone per far luce sul perché Enzo Baiocchi abbia cercato di ucciderlo e Rocco racconta loro la sua storia a partire da quel fatidico 2007.

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:15 – Boez – Andiamo via

20:45 – Un posto al sole

21:20 – The Hollars

Questa sera Rai 3 propone ai suoi telespettatori in prima tv il film The Hollars, con Sharlto Copley, Anna Kendrick, Mary Elizabeth Winstead, John Krasinski, Charlie Day.

Trama: John Hollar è un aspirante artista di New York che prende la fidanzata Rebecca e fa ritorno alla sua città natale nel centro degli States alla vigilia di un delicato intervento chirurgico alla testa della madre Sally. Qui, sarà costretto a fare i conti con la sua disfunzionale famiglia, con i compagni delle scuole superiori, con suo padre Don e con un’ex che ritorna nella sua vita come un fiume in piena.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – E io non pago

Su Rete 4 stasera stasera c’è il film E io non pago, con Maurizio Mattioli, Maurizio Casagrande, Jerry Cala’, Enzo Salvi, Valeria Marini, Benito Urgu, Adolfo Margiotta, Cosetta Turco.

Trama: Poltu Quatu, nella costa nord orientale della Sardegna, è terra di ricchi vacanzieri, locali alla moda e di evasori fiscali. Remo Signorelli (Maurizio Mattioli), integerrimo maresciallo della finanza, vi arriva in avanscoperta in compagnia del suo brigadiere Riccardo Riva (Maurizio Casagrande) per un blitz contro l’evasione, reato che ben conosce il commercialista romano Massimiliano Grilli (Enzo Salvi). L’incontro con il vecchio amico Fulvio, gestore di un locale della movida, permette inconsapevolmente a Remo di addentrarsi nei segreti della grande evasione fiscale e di riaprire una vecchia storia di donne, risalente all’ultimo anno di liceo.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 4 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Windstorm – Ritorno alle origini

Su Canale 5 questa sera arriva Windstorm – Ritorno alle origini, terzo capitolo della saga con protagonisti la giovane Mika e il suo cavallo Windstorm.

Trama: Il centro di trattamento per cavalli di Mika procede più che bene e l’ha resa una celebrità. Desiderosa però di libertà, un giorno dopo aver litigato con la nonna, Mika prende il suo cavallo e si reca in Andalusia, terra da cui proviene l’animale. Qui, ha modo di arrivare alla tenuta di Pedro e di scoprire l’esistenza di una fonte di acqua in mezzo alla steppa arida in cui placano la sete molti cavalli selvatici. Quando la tenuta di Pedro rischia di chiudere per sempre, Mika decide con l’aiuto di Samantha, la figlia di Pedro, di riportare in auge un’antica tradizione con la speranza di salvarla.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 4 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – CSI

21:20 – Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte I

Su Italia 1 questa sera va in onda la prima parte di Hunger Games: Il canto della rivolta, terzo capitolo della fortunata saga fantasy con protagonista Jennifer Lawrence.

Trama: Panem è in guerra. Tutti i distretti, ad eccezione del 2, si sono uniti contro Capitol City. La sezione mancante viene seppellita dalle valanghe di roccia causate dai bombardamenti sulle montagne circostanti. Katniss ed il team tentano di eliminare una volta per tutte Snow.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 4 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG La 7

20:35 – In onda

21:15 – Pearl Harbor

Questa sera La 7 propone il film Pearl Harbor, del 2001, con Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Tom Sizemore, Cary-hiroyuki Tagawa, Jaime King, Jennifer Garner, Mako King, Dan Aykroyd, Alec Baldwin, Andrew Bryniarski.

Trama: Due giovani piloti lasciano le fidanzate per partire volontari nell’aviazione americana durante la seconda guerra mondiale. Racconto romanzato del bombardamento di Pearl Harbor con effetti speciali molto accurati.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 4 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Penisola sorrentina

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 3 Prima TV

21:30 – Se scappi, ti sposo

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede il film Se scappi, ti sposo, con Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Hector Elizondo.

Trama: Ike, cronista di New York, ha soltanto un’ora per consegnare il suo pezzo e sente parlare di Maggie, una ragazza del Maryland che ha il terrore delle nozze e che è solita scappare davanti all’altare. Incuriosito Ike scrive un articolo su Maggie, attivando una reazione a catena che lo porta ad Hale, la città di Maggie.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:25 – The Reach – Caccia all’uomo

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Millennium – Quello che non uccide

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Millennium – Quello che non uccide, con Claire Foy, Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield, Sylvia Hoeks.

Trama: Il passato non passa mai per Lisbeth Salander, orfana abusata, hacker virtuosa e vendicatrice implacabile. Assoldata da Frans Balder, scienziato informatico, per recuperare un programma di sua invenzione in grado di collassare le sicurezze nazionali e armare il mondo con un click, Lisbeth riesce nell’impresa ma diventa il bersaglio degli Spiders, un’organizzazione criminale che vuole mettere le mani sul ‘file’ e rapire August, figlio di Balder e chiave di accesso al programma. Tra esplosioni e inseguimenti, Lisbeth incrocia di nuovo la strada di Mikael Blomkvist, giornalista d’inchiesta di Millennium, e quella di Camilla, la sorella creduta morta e subentrata al padre e al vertice dell’organizzazione dopo la sua morte.

Ecco il trailer:

SKY SPORT UNO

18:00 – Ferrari: 90 anni di emozioni (diretta)

20:00 – Storie di GP: Italia 2000

20:30 – Sky Basket Mondiale

21:00 – Basket: Italia-Serbia

Stasera su Sky Sport Uno la replica della gara di oggi, valida per la terza giornata della prima fase a gironi del mondiale di basket maschile in corso in Cina, tra Italia e Serbia.

STASERA IN TV 4 SETTEMBRE 2019: SKY UNO

19:50 – Alessandro Borghese Kitchen Sound Menù

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – 4 ristoranti Spagna Su Sky Uno questa sera va in onda una nuova puntata di 4 ristoranti Spagna, con l’attore e cuoco Marc Ribas.