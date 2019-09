Sondaggi politici elettorali oggi 4 settembre: il governo M5S-Pd non convince

Il governo M5S-Pd non convince gli italiani: a dirlo sono i sondaggi politici di oggi, mercoledì 4 settembre. Secondo i numeri elaborati dall’istituto Tecnè, infatti, il 55 per cento degli italiani boccia preventivamente l’esecutivo giallorosso. Il Conte bis, infatti, piace solamente al 30 per cento degli intervistanti, mentre la percentuale restante non sa dare un giudizio. Le opinioni, però, cambiano radicalmente con gli elettori del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Il 66 per cento dei sostenitori dem, infatti, appoggia un esecutivo M5S-PD guidato da Giuseppe Conte. Tra i pentastellati, invece, solo il 52 per cento degli intervistati si dice convinto da un Conte bis.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, invece, anche secondo Tecnè continua il trend negativo della Lega di Matteo Salvini, che perde oltre 3 punti percentuali rispetto alle Europee, pur restando il primo partito con il 31 per cento dei consensi. In risalita sia il Partito Democratico che il Movimento 5 Stelle. Il partito guidato da Nicola Zingaretti, infatti, è accreditato al 24,6 per cento, mentre il movimento di Luigi Di Maio si piazza al terzo posto con il 21,5 per cento.

È ancora sorpasso e controsorpasso tra Forza Italia e Fratelli d’Italia. Questa volta è il partito di Silvio Berlusconi a spuntarla con il 7,8 per cento dei consensi. Secondo l’istituto di ricerca, i forzisti sono tallonati da Giorgia Meloni, il cui partito è accreditato al 7 per cento, in crescita rispetto alle elezioni Europee.

Sondaggi elettorali: i numeri di Tecnè

Lega: 31 per cento

Partito Democratico: 24,6 per cento

Movimento 5 Stelle: 21,5 per cento

Forza Italia: 7,8 per cento

Fratelli d’Italia: 7 per cento

Altri: 8,1

Sondaggi politici oggi: i numeri di Swg

Lega: 33,6 per cento

Movimento 5 Stelle: 21,4 per cento

Partito Democratico: 21,1 per cento

Fratelli d’Italia: 6,9 per cento

Forza Italia: 6,2 per cento

Più Europa: 3,0 per cento

Sinistra: 2,7 per cento

Verdi: 2,4 per cento

Altri: 2,7 per cento

A questo link tutti gli ultimi sondaggi di TPI