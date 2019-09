Samara Challenge: panico al cimitero di Manfredonia nel Foggiano

Samara colpisce ancora: l’assurda moda, o meglio Challenge per usare un termine caro al web, sta continuano a seminare panico. In tutta Italia.

L’episodio che vi stiamo per raccontare è accaduto la notte scorsa a Manfredonia, in provincia di Foggia. Le immagini sono state riprese da un utente che in esclusiva le ha inviate a TPI.

Dopo diverse segnalazioni, la polizia è arrivata al cimitero cittadino dove qualcuno ha avvistato una o più persone travestite da Samara Morgan, il personaggio immaginario femminile (indemoniato) del film horror americano The Ring di Gore Verbinski. Tutto questo dopo l’assurda moda che, purtroppo, sta degenerando in Rete con conseguenze notevoli. Non deve assolutamente essere imitata. Questo fenomeno va fermato in ogni modo.

Cosa è la Samara Challenge? Tramite i social, si lancia questa sfida di cattivo gusto con l’unico scopo di far spaventare chiunque si trovi davanti una persona travestita da Samara. E’ accaduto in varie città d’Italia e, secondo gli esperti, potrebbero profilarsi anche reati penali come il “procurato allarme” per chi commette questo scherzo.

L’ennesimo avvistamento di Samara è avvenuto ieri notte nel cimitero di Manfredonia. Probabilmente, anche in questo caso, tutto è partito dal tam tam sui social. Dinanzi al piazzale del cimitero, nella tarda serata, sono arrivate quasi un migliaio di persone. La polizia ha dato il via alle ricerche dei presunti responsabili di questo scherzo di cattivo gusto.

Dalle prime indiscrezioni trapelate, sembra che siano stati tre gli autori del folle gesto che ha mandato in tilt la cittadina ai piedi del Gargano. Secondo alcuni testimoni, sarebbero stati tre persone travestite da Samara sarebbero state avvistate nei pressi del cimitero e poi al suo interno. All’arrivo delle Forze dell’Ordine, però, sarebbero riusciti a fuggire tra le tombe. La Polizia ha battuto tutte le potenziali vie di fuga per ore. Senza nessuna traccia.

Uno dei tre ragazzi, come si nota dalla foto con il cerchio in rosso, sarebbe salito sul tetto di una cappella comunale del cimitero attirando l’attenzione della folla di curiosi. Poi sarebbe fuggito. Dalle notizia trapelate nella serata di ieri, pare che i presunti responsabili si siano dati appuntamento tramite i social nella serata di ieri. Infatti, è comparso anche un profilo Instagram, riconducibile a “Samara Manfredonia”, che potrebbe essere stato utilizzato per la Challenge di ieri.

Intanto, da diverse ore, girano vari video – che sarebbero stati girati a Manfredonia – in cui si nota un personaggio travestito da Samara Morgan. Tutto per un gioco strano, assurdo, che crea tensione. Un gioco inutile. Da non imitare.