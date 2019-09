Salvini si lamenta degli sbarchi e viene deriso dal web: “Sei ancora tu il ministro dell’Interno”

Matteo Salvini deriso dal web per aver pubblicato un video sugli sbarchi: “Il ministro dell’Interno sei ancora tu”

Matteo Salvini ha condiviso su Twitter un video in cui è possibile vedere alcuni migranti in festa al momento di uno sbarco. Il tweet ha toni abbastanza polemici:

“Ma che bello il “clima” del governo a guida PD: sbarcati gli immigrati della nave dei centri sociali per “emergenza sanitaria”… Ma pensano che gli italiani siano scemi???”.

Si legge in un tweet del 2 settembre a opera del ministro dell’Interno ancora in carica.

Ma il popolo web non perdona. Le reazioni degli utenti, infatti, sono state immediate. In molti hanno fatto notare a Matteo Salvini di essere ancora il ministro incaricato, e che se c’è uno sbarco la responsabilità è la sua.

Alo stato attuale è ancora lei il ministro preposto, quindi non scriva cialtronate. In materia di flussi migratori non è stato fatto nulla. Decreti sicurezza inefficienti e disumani, blocco dei barchini fantasma pari a zero. Rimpatri scarsi.Servono politiche serie #SalviniCazzaro — Red Eagle (@italyredflag) September 3, 2019

Un altro utente invece ha fatto notare che è stato proprio Salvini a firmare il divieto di sbarco. Guarda che il divieto di sbarco lo hai firmato te, sei ancora Ministro degli interni e sono sbarcati così come è successo tutte le altre volte…ma sia mai che ti prendi le tue colpe! Capra — Ida🌹⭐ (@NapolitanoIda) September 2, 2019 Non mancano toni ironici. Un utente scrive “ti prendi le tue responsabilità ed eviti il gnegne ‘fate girare'”. In realtà è ancora a guida 5S/Lega quindi di tua competenza. Se così non fosse: dimissioni e scatoloni subito. Oppure ti prendi le tue responsabilità ed eviti il gnegne “fate girare”. — AP (@angpaoq) September 2, 2019 “Questi – scrive un altro utente riferendosi ai migranti – sono sbarcati per responsabilità del ministero dell’Interno (come dice il decreto sicurezza)” Faccio notare che sei ancora te al governo. Quindi questi sono sbarcati per responsabilità del ministero dell’Interno (come dice il decreto sicurezza) — Alessandro (@Alessandro9416) September 2, 2019 Non si è fatta attendere nemmeno la replica dell’autore del video, Francesco Bellina, che ha fatto notare al leader della Lega che sul web ci sono norme sui copyright ben precise e per utilizzare un’opera altrui è necessario prima pagarla Gentile @matteosalvinimi se vuole utilizzare i miei video è pregato di farlo dopo aver concordato il prezzo per l’utilizzo e cessione del copyright.

Tanto lei i soldi li ha.#49milioni — Francesco Bellina (@FrancescoBellin) September 2, 2019

L’utente ha ricevuto parecchi commenti di apprezzamento. Per il momento assente, invece, la replica (e magari anche le scuse) del ministro uscente Matteo Salvini, che tra qualche ora non avrà davvero più la responsabilità dello sbarco dei migranti, dal momento che non sarà più a capo del Viminale.