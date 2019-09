Ryanair, arrivano i voli low cost e le offerte per partire dopo l’estate

Ryanair lancia nuove offerte per partire con i suoi voli low cost dopo l’estate. A partire da novembre si potrà viaggiare con tariffe che partono da 9,99 euro. Tra le mete principali in offerta ci sono città come Barcellona, Bordeaux, Colonia, Budapest, Londra, Santander, Lourdes, Manchester e moltissime altre.

Chi ha voglia di partire per un weekend autunnale troverà tante mete sotto costo, con le nuove offerte Ryanair.

Prolungare le ferie estive con dei fine settimana low cost è il modo migliore per affrontare la fine delle vacanze, e la tristezza che ne deriva. E tante sono le mete calde in offerta su Ryanair, dove trovare il bel tempo anche in autunno: Palma de Maiorca, Santander, Alicante, Malta o Malaga in primis.

Ci sono anche voli da 12,99 euro, come ad esempio Tangeri, Vilnius o Stoccolma. E ancora, Praga e Berlino. Troviamo anche biglietti da 14,99 euro per mete imperdibili come Porto, Vienna o Palermo.

A questo link è possibile trovare tutte le offerte Ryanair e i voli low cost.

