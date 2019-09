Rocco Schiavone, anticipazioni della puntata di stasera 4 settembre 2019

Questa sera, 4 settembre 2019, in prima serata alle 21.20 su Rai 2 torna in replica la seconda stagione di una serie tv che è stata molto apprezzata da pubblico e critica, Rocco Schiavone.

La serie, andata in onda per la prima volta tra il 17 ottobre e il 7 novembre 2018, è basata sui romanzi di Antonio Manzini, scrittore romano che ha dato vita a questo personaggio, Rocco Schiavone, un vice questore decisamente fuori dagli schemi e da qualsiasi immagine “standard” di un poliziotto: insofferente alle regole, spesso burbero, sgarbato e molto poco attento ai convenevoli. Nel suo passato anche qualche ombra nera e tanti brutti ricordi.

Ad interpretarlo l’attore romano Marco Giallini. Nel cast ci sono poi Isabella Ragonese, Ernesto D’Argenio e Claudia Vismara.

Rocco Schiavone | Seconda stagione: le anticipazioni della prima puntata

Questa sera va in onda, come già anticipato, la prima puntata della seconda stagione di Rocco Schiavone, dal titolo 7 -7-2007 e tratta dall’omonimo libro di Manzini.

In questo episodio vedremo il procuratore Baldi e il questore Costa chiedere a Rocco Schiavone perché il latitante Enzo Baiocchi abbia ucciso Adele Talamonti al posto suo e, così, il vicequestore è costretto a tornare indietro nel tempo e a rievocare ricordi per lui dolorosissimi. Riavvolgendo il tempo, infatti, il vice questore tornerà al luglio 2007, quando la sua amata moglie Marina decideva di lasciarlo dopo aver scoperto l’origine delle sue “entrate extra”.

E proprio in quei giorni Schiavone era stato chiamato a occuparsi delle indagini sull’omicidio di due ragazzi della “Roma bene” che si sono messi nei guai con un pericoloso giro di spacciatori; con l’aiuto dei suoi fedelissimi e storici amici Furio, Brizio e Sebastiano, Rocco riuscirà a risale a Luigi Baiocchi, il fratello di Enzo. Quando un blitz al porto di Civitavecchia, organizzato per incastrare i delinquenti e sequestrare un carico di droga, non riuscirà ad andare a buon fine, come ritorsione Luigi Baiocchi ucciderà proprio Marina, seduta in macchina a fianco di suo marito.

Baldi e Costa, però, una volta ascoltata quella storia, non riusciranno del tutto a credere alle parole di Schiavone, che dirà loro che Luigi Baiocchi è fuggito in Sud America.

La trama completa della prima puntata di Rocco Schiavone

Rocco Schiavone | Dove vedere la serie in tv e in streaming

Dove vedere le puntate della serie tv? Rocco Schiavone va in onda questa sera, mercoledì 4 settembre 2019, su Rai 2 dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 502 per la versione HD. Se si è abbonati Sky, Rai 2 è disponibile digitando 102.

Chi vuole seguire in diretta streaming il film, può farlo tramite RaiPlay.

La piattaforma gratuita della Rai offre inoltre la possibilità di rivedere tutti i contenuti in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming