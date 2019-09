Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi mercoledì 4 settembre 2019

Secondo le ultimissime news di oggi, mercoledì 4 settembre 2019, sul Reddito di cittadinanza, è partita la guerra della Guardia di Finanza ai "furbetti".

FURBETTI DEL REDDITO DI CITTADINANZA, LA CIRCOLARE DELLA FINANZA

Guerra ai ‘furbetti’ del reddito di cittadinanza. La strategia è stata messa a punto dal Comando generale della Guardia di finanza in una circolare operativa ai reparti che punta a individuare chi ha provato ad approfittare indebitamente del beneficio. Dai lavoratori in nero o pagati con somme ‘fuori busta’ ai venditori abusivi, da chi affitta le case in evasione d’imposta a chi ha ottenuto il reddito di cittadinanza ma non rinuncia a giocare cifre importanti, di cui non sia nota la fonte, magari anche in punti clandestini di raccolta scommesse.

E ancora, dagli immigrati che trasferiscono nel Paese di origine somme non compatibili con i redditi dichiarati a chi viene trovato con auto incompatibili con la misura di sostegno. È vasta la casistica presa in esame dal documento della Finanza e comprende anche le conseguenze cui si espongono coloro che forniscono informazioni anagrafiche false, simulando la più conveniente ‘composizione’ del nucleo familiare, per massimizzare, indebitamente, un vantaggio altrimenti non spettante.

Le Fiamme Gialle ricordano di aver svolto nei primi sei mesi del 2019, in materia di prestazioni sociali agevolate e ticket sanitari, 23.259 interventi. Di questi, 12.426, pari al 53% del totale, si sono rivelati irregolari, per un ammontare complessivo della frode accertata pari a circa 8,6 milioni di euro, con un totale di 11.779 persone segnalate, a vario titolo, alle autorità competenti.

