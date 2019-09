Oroscopo Paolo Fox oggi | 4 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 4 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, incertezze in amore per il vostro segno. Dovete essere molto cauti nella giornata di oggi secondo le stelle, perché potreste facilmente commettere errori di cui vi pentireste facilmente. Questo vi rende particolarmente stressati e nervosi.

In amore è il momento di superare discussioni o una crisi. Con il partner cercate di ravvivare la passione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, da oggi 4 settembre 2019 avete finalmente la Luna a vostro favore. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti e realizzarvi dal punto di vista sentimentale. In particolare se siete soli è il momento per cercare l’anima gemella.

Non isolatevi dunque, come spesso vi capita, ma uscitevi e conoscente nuova gente.

ACQUARIO

Cari Acquario, ponete un po’ di attenzione maggiore in tutto quello che fate. Non sempre infatti essere controcorrente paga, anzi potreste attirarvi accuse e inimicizie da parte di chi vi circonda. Mantenete la calma ed evitate discussioni.

Potreste inoltre avere la Luna dissonante, che complica le cose. Inoltre attenzione al fisico: possibili qualche acciacchi. Le cose migliorano nel fine settimana.

PESCI

Cari Pesci, in questi giorni siete particolarmente insoddisfatti, e questo può causarvi discussioni con chi vi circonda. Non mancano inoltre tensioni sul fronte lavorativo: vorreste maggiori certezze e lanciarvi in nuove esperienze, ma non sempre è possibile. Abbiate pazienza.

Contenete la vostra rabbia, a breve, nelle prossime settimane, le cose miglioreranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi | Il segno fortunato del 4 settembre

Tra i segni fortunati di oggi sicuramente il Capricorno: si apre una pagina davvero positiva per il vostro segno soprattutto a livello sentimentale. Approfittatene.