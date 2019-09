Oroscopo Paolo Fox oggi | 4 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 4 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Amici del Leone, continua per voi un periodo in cui vi sentite particolarmente sovraccarichi e stressati, inoltre avete dei dubbi su quello che vi circonda e che non vi soddisfa. La verità è che avete molte cose da fare, ma cercate di non farvi prendere dall’ansia.

Le cose nei prossimi due giorni migliorano in amore.

VERGINE

Cari Vergine, avete le stelle dalla vostra parte soprattutto se siete in cerca di cambi radicali nella vostra vita. Favoriti spostamenti e viaggi per chi vuole ripartire da un’altra parte del mondo. In questo modo riuscirete anche ad avviare importanti contatti per il lavoro.

Sull’amore, chi ha intenzione di fare il grande passo in avanti, ad esempio il matrimonio, può approfittare di un quadro astrale positivo.

BILANCIA

Giornate negative per il vostro segno per quanto riguarda l’amore. Per chi vive una relazione ormai di lungo corso, la routine potrebbe travolgervi e appiattire il rapporto. Inventatevi qualcosa per rianimare la passione e l’eros.

Non mancano inoltre i problemi a livello lavorativo. Questo vi provoca molto stress e non vi fa apprezzare e stare bene nell’ambiente.

SCORPIONE

Amici dello Scorpione, finalmente dopo un periodo difficile recuperate dal punto di vista dei sentimenti. Non siate pessimisti, insomma, perché anche se ci sono tensioni ancora in ballo riuscirete tranquillamente a risolverle.

Sul lavoro invece i problemi non mancano. In particolare ci sono molte situazioni in bilico che vi lasciano parecchi dubbi.

Oroscopo Paolo Fox oggi | Il segno fortunato del 4 settembre

Il segno fortunato di oggi 4 settembre 2019 è sicuramente la Vergine: avete voglia di grandi cambiamenti a livello lavorativo e non solo, le stelle vi assistono.