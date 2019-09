Oroscopo Paolo Fox oggi | 4 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 4 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, una giornata tra le migliori per il vostro segno quella di oggi 4 settembre. Approfittatene perché anche le prossime due, quindi fino a venerdì, saranno sensazionali. Un’occasione per recuperare e chiarire situazioni che ultimamente vi hanno stressato.

Bene anche il lavoro, con nuove opportunità, e i sentimenti, dove potete risolvere problemi con il partner.

TORO

Amici del Toro, durante tutta l’estate avete progettato molto in vista della ripresa autunnale: adesso è il momento di trasformare tutte le parole in fatti concreti. D’altronde secondo l’oroscopo di Paolo Fox siete tra i segni al top del prossimo anno, soprattutto per chi vuole cambiare la propria vita professionale.

Grandi novità anche a livello personale, per cui approfittatene per risolvere stanchezza e stress accumulati.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete Giove in opposizione: questa potrà essere per voi una giornata molto stressante e stancante. Mantenete la calma e la pazienza, per evitare inutili discussioni. Se ci sono questioni in sospeso, approfittate per parlarvi e chiarirvi.

In amore, se ci sono tensioni con il partner, rimandate al weekend eventuali discussioni, quando avrete un quadro astrale migliore per risolvere.

CANCRO

Amici del Cancro, siete particolarmente stressati e sottotono, in particolare per questioni lavorative ancora da chiarire. Voi vi impegnate sempre al massimo, ma valutate se tutto questo sforzo ne vale davvero la pena.

Per fortuna invece in amore va tutto alla grande: consolatevi e rifugiatevi nel partner.

Oroscopo Paolo Fox oggi | Il segno fortunato del 4 settembre

Il segno di oggi è senz’altro l’Ariete: si prevedono per voi giornate al top, per cui portate avanti con entusiasmo i vostri progetti. Le stelle vi assistono. Un possibile calo però nel weekend.