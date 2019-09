Oroscopo Paolo Fox domani | 5 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno degli astrologi più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, giovedì 5 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, nella giornata di domani sarete un po’ come sulle montagne russe: un attimo in alto, un attimo molto in basso. La Luna infatti entra nel vostro segno e vi garantisce protezione e anche una certa quota di buonumore. Ma nonostante ciò siete nervosi e tesi, anche e soprattutto a causa di una spinosa situazione che si è creata a lavoro. Che fare? Cercate almeno di non “portare il lavoro a casa”. Una volta rientrati, non scaricate frustrazioni e ira sul partner.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, il Capricorno sarà in grande recupero dopo alcuni giorni di tristezza e impegni vari. In questo giovedì, invece, potrete approfittare di qualche momento libero per recuperare le energie in vista della prossima, impegnativa settimana. Rifugiatevi, come vi piace fare, nell’amore: c’è chi deve recuperare una relazione importante e chi deve avviarne una nuova. Guardate al futuro con più entusiasmo.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI FOX DAL 2 ALL’8 SETTEMBRE 2019

ACQUARIO

Amici dell’Acquario, anche per voi domani sarà giornata di recupero. Il ritorno dalle vacanze si fa sentire, sempre più pesante. Dunque avete bisogno di tirare un po’ il fiato, magari dedicandovi ai vostri hobby o alla famiglia. Le stelle sono dalla vostra parte e favoriscono rapporti personali, nuovi incontri e relazioni. Se siete single, non abbiate paura di tuffarvi in una nuova avventura.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

I Pesci, purtroppo, non possono essere aggiunti nell’elenco dei segni fortunati di domani. Le stelle, infatti, non vi vedono di buon occhio e anzi vi donano una giornata ad alta tensione. Non mancheranno discussioni, anche molto accese, con il partner: cercate di cambiare il vostro atteggiamento, se non volete perdere definitivamente la persona amata. Anche sul lavoro non è il vostro momento migliore: il vostro recupero su tutti i campi non può che iniziare dal piano fisico. Fate più sport.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo Paolo Fox domani: il segno fortunato del 5 settembre

Il segno più fortunato di oggi è sicuramente il Capricorno, che potrà vivere una giornata spensierata all’insegna dell’amore. Approfittate di ogni minuto insieme al partner: la vostra relazione è la cura a tutti gli stress causati da lavoro e famiglia.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI DOMANI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E CAPRICORNO