Oroscopo Paolo Fox domani | 5 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, giovedì 5 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Amici del Leone, per voi quella di domani sarà una giornata davvero molto positiva, durante la quale avrete il tempo di cercare nuove occasioni di lavoro. Siete stanchi, infatti, di affrontare la vostra quotidianità svolgendo una professione che non vi stimola. Prendete la palla al balzo per cambiare tutto, se ne avete l’opportunità. Favoriti i contatti con nuove città o con persone care che vivono lontano. Allargate i vostri confini.

VERGINE

Per la Vergine, invece, si prospetta un giovedì un po’ sottotono. Non vi sentite benissimo a livello fisico. Il vostro calo è dovuto sicuramente a un’alimentazione da rivedere, ma anche al crollo psicologico del post-vacanze. Dovete rimettervi in carreggiata al più presto. Ma consolatevi: le stelle saranno dalla vostra parte. Metteteci impegno e contate sull’aiuto delle persone che vi vogliono più bene.

BILANCIA

L’oroscopo di domani di Paolo Fox vede la Bilancia in grande spolvero. Da qualche giorno l’idea di organizzare un bel viaggio, magari con la famiglia o gli amici, vi stimola moltissimo. Se avete l’opportunità di farlo, lavoro permettendo, non esitate: per ricaricare le batterie non può esserci medicina migliore. Le stelle infatti in questa seconda metà della settimana favoriscono i vostri spostamenti. Venere nel tuo segno, inoltre, vi dà una spinta in più in amore: sia per i single, sia per chi è in coppia.

SCORPIONE

Anche per lo Scorpione la giornata di domani si prospetta come un giovedì abbastanza positivo. Per tanti di voi, infatti, questo giorno coincide con il ricongiungimento con il grande amore: c’è chi vive lontano per lavoro, chi ha passato un periodo da solo per una crisi, chi invece conosce un nuovo amore. Domani datevi da fare per sorprendere il partner, in ogni modo.

Oroscopo Paolo Fox domani: il segno fortunato del 5 settembre

Il segno più fortunato di oggi è sicuramente il Leone, che ha avuto il coraggio di mettere in discussione le certezze della sua vita. Le stelle premiano il coraggio: ben presto raccoglierete i frutti della vostra scelta.

