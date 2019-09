Oroscopo Paolo Fox domani | 5 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox ormai da anni è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa le giornate dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, giovedì 5 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, secondo Fox anche domani le stelle vi regaleranno un giorno molto positivo in amore. State vivendo una fase davvero magica, durante la quale il rapporto con il partner è ai massimi livelli. Approfittatene per godere della sua compagnia, passando dei momenti indimenticabili, soprattutto per coloro tra voi che sono ancora in vacanza. La Luna è dalla vostra parte anche in altri campi: dal lavoro alla famiglia, fino agli affari. Questa giornata è vostra.

TORO

Il Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, avrà finalmente l’occasione di riposare un po’. I primi tre giorni della settimana, infatti, sono coincisi con il ritorno al lavoro dopo le ferie: tante le cose da fare, questioni arretrate e contrattempi difficili da affrontare. Siete stati molto bravi, ma ora è il momento di pensare solo a voi stessi. Se avete ancora in agenda incontri importanti, rimandate tutto al weekend. In amore, è il periodo delle conferme: se state vivendo una storia, cercate di capire se è quello che volete veramente.

GEMELLI

Per i nati sotto il segno dei Gemelli quella di domani si prospetta come una giornata ricca di discussioni e polemiche. Siete in tensione, sia sul lavoro che in famiglia, e in questa situazione è facile dare in escandescenze. Cercate di trovare un modo per chiarire, senza trascinare troppo a lungo i litigi. Nel weekend il quadro astrale sarà molto più roseo, soprattutto in amore. Oggi andateci con i piedi di piombo.

CANCRO

Amici del Cancro, ci risiamo: da poco tempo eravate riusciti a guadagnarvi definitivamente il rispetto di colleghi e superiori sul lavoro. Adesso sembra che abbiate fatto dieci passi indietro: non tutti sembrano apprezzare il vostro modo di lavorare e di comportarvi. Tornate a sentirvi soli contro tutti: è il momento di non deprimersi, ma tirare fuori gli artigli e dimostrare nuovamente quanto valete. E non trascurate troppo l’amore: è proprio lì che dovete trovare l’energia per affrontare e superare le difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox domani: il segno fortunato del 5 settembre

Il segno più fortunato di oggi è sicuramente l’Ariete, che sta vivendo un periodo fantastico insieme al partner. Fate il pieno d’amore, vi servirà per affrontare lo stress e il duro lavoro che vi aspetta in questo lungo inverno.

