Oroscopo di oggi | 4 settembre | Previsioni del giorno | Astrologia

OROSCOPO DI OGGI TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, mercoledì 4 settembre 2019.

OROSCOPO DI OGGI TPI

Ariete

Per l’Ariete, la giornata di oggi sarà all’insegna del buonumore e della fortuna. Le stelle, infatti, vi favoriscono in molti ambiti, ma soprattutto nella creatività. Usatela non soltanto nel lavoro, dove comunque non mancherà qualche soddisfazione, ma anche e soprattutto in amore. L’intesa con il partner è altissima, impegnatevi perché diventi una condizione duratura e stabile.

Toro

Amici del Toro, oggi è meglio che non vi esponiate troppo in molte questioni. Siete stanchi e un po’ afflitti, a causa di una cattiva notizia ricevuta nei giorni scorsi. Cercate di lavorare su voi stessi, tanto sulla mente quanto sul corpo. Avete proprio bisogno di rimettervi in forma, lavorate per riuscirci. Vedrete che poi tutto si sistemerà.

Oroscopo di oggi | Gemelli

I Gemelli possono sorridere e guardare a questo mercoledì con grande ottimismo. È un periodo florido per voi, durante il quale tutti i vostri tentativi andranno a buon fine. Approfittatene per mettere a posto alcune questioni rimaste irrisolte, ma godetevi anche un po’ l’affetto del partner e della famiglia.

Cancro

Amici del Cancro, il lavoro non vi ha mai spaventato. Adesso che vi sono state affidate diverse mansioni, vi state esaltando. Quando avete tante responsabilità, infatti, lavorate ancora meglio. Saturno nel vostro segno vi dà una mano a portare a termini alcuni progetti importanti. Nel frattempo, dedicatevi anche al partner, che si sente un po’ trascurato a causa dei vostri eccessivi impegni.

Leone

Amici del Leone, l’oroscopo di oggi per voi ha due volti. Da un lato, infatti, siete stanchi e spossati da una settimana di lavoro intenso che viene al termine di molti giorni di vacanza. Dall’altro, si aprono per voi diverse importanti opportunità, soprattutto per quello che riguarda l’ambito sentimentale. Fatevi trovare pronti.

Oroscopo di oggi 4 settembre 2019 | Vergine

Avete una grande voglia, voi della Vergine, di tornare a lavoro e spaccare tutto. Nel periodo prima delle vacanze avete dovuto buttare giù alcuni bocconi amari, dovuti a critiche immeritate e colleghi ignavi. Adesso siete carichi per organizzare la vostra “vendetta”: niente di crudele, solo lavoro intenso per dimostrare la vostra indubbia superiorità.

Bilancia

Siete ko in questo mercoledì, voi della Bilancia. Il problema è che siete in una fase molto altalenante della vostra vita, per cui alternate a giorni esaltanti alcuni momenti davvero difficili. Oggi sarà uno di questi ultimi. Cercate di resistere e portare a casa comunque qualche soddisfazione, soprattutto accanto agli amici di sempre che sanno come farvi divertire.

Scorpione

Amici dello Scorpione, sorridete! La vostra giornata sarà proprio positiva e rilassante, senza grossi pensieri ad appesantire la vostra testa. State aspettando da tanto l’arrivo di una persona amata e adesso che si avvicina il momento non state più nella pelle. Impegnatevi anche al lavoro: purtroppo, in questo mondo, dovete continuamente dimostrare il vostro valore.

Oroscopo di oggi | Sagittario

Bel mercoledì in arrivo per tutti i Sagittario. Saranno privilegiati soprattutto i rapporti personali. Avete smesso, infatti, di volervi isolare dal mondo e siete pronti a fare nuove amicizie. Per i single, alta probabilità di incontri galanti. In coppia, invece, è il momento di chiarire dopo alcuni battibecchi di troppo negli ultimi giorni.

Capricorno

Preparatevi, amici del Capricorno, a una giornata ad altissima intensità. Scadenze, commissioni, lavoro e tanto stress: farà tutto parte di questo mercoledì. Per vostra fortuna, però, le stelle sono benevole e vi regalano un giorno di grande energia. Riuscirete ad affrontare tutto col sorriso e i risultati saranno esaltanti. Belle notizie in arrivo anche in amore.

Acquario

L’Acquario invece si prepari a un giorno molto difficile. Avete paura per il vostro futuro, soprattutto se avete famiglia e figli. Il vostro lavoro, infatti, è molto altalenante e non vi garantisce la giusta sicurezza economica. Da tanto tempo state pensando di cambiare vita, ma passare dalle parole ai fatti è sempre difficile. Cercate di difendere la vostra posizione, soprattutto in alcune discussioni sul lavoro. Dimostrate il vostro valore.

Pesci

Amici dei Pesci, la vostra sarà una giornata senza infamia e senza lode. In questo mercoledì 4 settembre 2019, infatti, non avrete molte sorprese. E in fondo vi va bene così, visto che settimana scorsa era tutto il contrario e non riuscivate a gestire le novità. Approfittatene per fare una ricarica di energie mentali e fisiche.

