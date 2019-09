Oroscopo Branko oggi 4 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 4 settembre 2019.

Ariete

La Luna in Scorpione vi regala una giornata a dir poco fantastica, che rappresenterà solo la prima tappa di avvicinamento alla giornata di venerdì, vero capolavoro della vostra settimana. Amici dell’Ariete, continuate a condurre le vostre battaglie, soprattutto nei confronti di chi vi ha fatto promesse e non le ha ancora mantenute. Mercurio vi dona anche un po’ di buona fortuna negli investimenti.

Toro Il Toro si sveglia con qualche malanno di stagione, che fa il paio con un’agitazione interiore che non riuscite a controllare. Il vostro problema, in questo mercoledì, sarà rappresentato soprattutto dal lavoro, visto che siete ansiosi di ottenere i vostri obiettivi. Il rischio è di essere troppo precipitosi, lavorate con metodo. Atmosfera un po’ pesante in famiglia, aspettate momenti migliori.

Oroscopo Branko 4 settembre 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, in questo periodo siete pieni di cose da fare, anche perché le stelle non vi danno tregua, siano esse benevole o portatrici di cattive notizie. Vi si presentano davanti moltissime opportunità e avete solo l’imbarazzo della scelta. Il problema, semmai, è che non siete del tutto convinti delle persone che stanno al vostro fianco. Vento di passione, buone notizie per l’amore.

Cancro

Anche il Cancro in questo mercoledì 4 settembre 2019 ha nel lavoro un motivo per cui sorridere. Dopo lunghe riunioni, piene di ragionamenti ma anche di incertezze, siete riusciti a trovare la quadra e la strategia che avete adottato sembra portare ottimi frutti. Adesso che arriva l’autunno, si vedrà se alcune decisioni che avete preso in estate sono state positive o meno.

Leone

Amici del Leone, nella vostra testa c’è l’idea di organizzare un bel viaggio con tutta la famiglia o con gli amici. Sognate di andare in Sicilia, terra del Sole e della passione. E mentre a Palermo si festeggia il giorno di Santa Rosalia, voi sentirete nel vostro cuore un’ondata di gioia e di amore. Sul lavoro, assaporate nuovi, importanti successi.

Oroscopo Branko 4 settembre 2019 | Vergine

Siete stati tutta l’estate a lamentarvi della noia, delle giornate vuote e senza obiettivo. Adesso che siete tornati al vostro posto di lavoro, cari Vergine, non potete dire che siete stressati o avete troppe cose da fare. In fondo è quello che volevate. In questo giorno, poi, avrete molte occasioni per fare bene e mietere successi. La Luna in Scorpione vi regala momenti importanti con il partner.

Bilancia

Molti di voi, nati sotto il segno della Bilancia, si sono finalmente innamorati. Avete un carattere che non vi permette di nascondere la vostra felicità o la passione che provate per un’altra persona, quindi non ha senso provare a fare finta di niente. Vivete appieno la gioia dell’amore, ma non trascurate il lavoro. Del resto, siete persone molto ambiziose.

Scorpione

Amici dello Scorpione, secondo Branko siete uno dei segni più fortunati di oggi. La Luna entra nel vostro segno e vi regala momenti di grande brillantezza sul lavoro, dove riuscirete a togliervi molte soddisfazioni e anche qualche sassolino dalla scarpa. Attenzione invece ai rapporti personali: avete Urano in opposizione, possibili litigi. Sappiate disinnescare, oppure mettete una pietra sopra a certe relazioni.

Oroscopo Branko 4 settembre 2019 | Sagittario

La parola d’ordine di oggi, per il Sagittario, è relax totale. In questa giornata prendete il partner, qualche familiare o un amico importante e portatelo in giro. Magari anche in un posto più lontano. Prendete una pensione, una di quelle tradizionali, tranquille, con cibo buono e padroni gentili. E godetevi una giornata di meritato riposo.

Capricorno

Anche per il Capricorno è in arrivo una giornata davvero molto positiva, con Venere assoluta protagonista. In questi giorni, se siete single, avete visto sbocciare dentro di voi un sentimento speciale. Oggi, grazie anche alla Luna in Scorpione, è il momento giusto per dichiararsi. Non mancheranno alcune incomprensioni con alcuni familiari.

Acquario

La vostra testa è tutta focalizzata agli affari. In questo giorno, cari Acquario, dovrete lottare per far valere le vostre ragioni e tuffarvi in un investimento. Del resto, avete un fiuto davvero infallibile e da oggi anche chi vi sta vicino inizierà ad accorgersene. Avete alcune questioni in sospeso, soprattutto in amore. Ma pensateci a partire da domani. Oggi cercate di non stancarvi troppo.

Pesci

Amici dei Pesci, oggi l’oroscopo di Branko vi invita a curare un po’ di più la vostra persona. Iniziate a controllarvi nell’alimentazione, scegliete dei posti molto carini dove organizzare passeggiate e gite, insomma tenetevi in forma e non trascuratevi. Sul lavoro non mancano pressioni e responsabilità, ma da domani la Luna vi porta in dote anche un po’ di successo. È la giornata giusta per vivere appieno i propri sentimenti: godetevela.

