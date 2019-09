Le foto in costume della “first lady bis” Olivia Paladino, la fidanzata di Giuseppe Conte

Olivia Paladino, la first lady e fidanzata del premier incaricato Giuseppe Conte non ama stare sotto i riflettori e mentre il marito è impegnato a stilare la lista dei ministri del nuovo governo Pd-M5S, lei preferisce godersi gli ultimi giorni di vacanza al mare con la figlia. Olivia è di 15 anni più giovane del premier e il settimanale Chi l’ha paparazzata mentre sta per entrare in acqua con un costume intero rosso, che svela un fisico scultoreo.

Nella vita la donna è una manager di successo, lavora infatti all’Hotel Plaza di Roma, in piazza di Spagna, di proprietà del padre Cesare Paladino. La vita da first lady non sembra interessarle troppo, non compare spesso in situazioni pubbliche al fianco del premier incaricato, e preferisce rimanere dietro le quinte.

La sua bellezza però ha catturato l’attenzione dei paparazzi che di tanto in tanto rivelano qualche scatto rubato della giovane donna. Questa volta sono riusciti a ritrarla all’isola di Ponza (Latina), in un momento di relax estivo. La madre di Olivia è la bellissima attrice svedese Ewa Aulin, nota per alcuni film cult italiani degli anni ’70. La giovane Ewa sposò il costruttore edile Paladino, dopo aver chiuso con la carriera cinematografica.

I due si sono conosciuti a scuola, durante una riunione con i professori dei rispettivi figli, Conte ha infatti un figlio, avuto con la ex moglie, mentre Olivia ha una figlia, Eva, avuta da una precedente relazione. I due ragazzi frequentavano infatti la stessa scuola e sono tuttora amici. Il rapporto tra il premier e la manager è tenuto lontano dai curiosi del gossip e i due preferiscono vivere la loro relazione nella massima riservatezza.

Olivia Paladino: ecco chi è la fidanzata del premier Conte