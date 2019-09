Mahmood insieme a Elodie in barca, piccolo incidente per il vincitore di Sanremo

Parola d’ordine: amicizia. Ma anche successo, visto che Elodie e Mahmmod stanno spopolando con la loro musica. Adesso il settimanale “Chi” li ha fotografati in barca, in un momento di assoluto relax al largo della Sardegna. Elodie mostra un fisico da urlo, Mahmood pure. Ma per lui finisce male: un tuffo di testa ed un punto di sutura (come si può notare dagli scatti del settimanale).

Mahmood è in radio con un nuovo singolo intitolato Barrio (che Tiziano Ferro ha definito “una vera e propria bomba”) mentre lo scorso anno ha scritto per Elodie il brano Nero Bali (altro grande tormentone che ha fatto ballare tutti). Intanto, la cantante salentina ha festeggiato il disco di platino con il singolo Margarita, tra le canzoni più trasmesse dalle radio.

Tutti assieme appassionatamente. Ovviamente lontano dal frastuono della città per ricaricare le batterie. Manca, però, all’appello il fidanzato di Elodie, il rapper Marracash. Sembra che sia rimasto a Milano a registrare il nuovo album. Per lei e Mahmood, invece, tutt’altra musica: relax, sole e tanto divertimento. E se ci fosse anche un nuovo lavoro all’orizzonte? Mistero.

Mahmoud, nonostante il successo giunto improvvisamente dopo l’ultimo Festival di Sanremo, continua ad essere il ragazzo semplice di sempre continuando a frequentare gli amici storici. E, tra questi, c’è pure Elodie che è diventata famosa nel 2015 grazie ad Amici di Maria De Filippi. Per lei, da quel momento, si sono aperte le porte del successo. Proprio come è avvenuto per tanti altri talenti del calibro di Emma Marrone, Stefano De Martino (che ha continuato ad inseguire la strada della danza) o Marco Carta.

