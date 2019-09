Sui social network è polemica per le dichiarazioni di Luca Argentero sulle donne e sul femminismo. In una intervista a un noto settimanale, l’attore ha criticato “l’ossessione per la gender equality” e ha detto che nella coppia preferisce “continuare a essere l’uomo, il maschio”.

Le frasi di Argentero non sono piaciute a molti utenti di Twitter che lo hanno duramente attaccato, tanto da portarlo a replicare.

“L’ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo e ha inibito l’uomo, che deve avere a che fare con donne sempre più forti, affermate. Voglio dire, ti trovi davanti una che ci prova”, ha detto Argentero intervistato da Oggi.

L’attore ha poi aggiunto che vuole “continuare a essere l’uomo della coppia, il maschio… Portarti un fiore, invitarti a cena…”. E ancora: “Non mi va di scontrarmi con una che si offende se le apro la portiera della macchina o le verso l’acqua a tavola”.

Argentero ha poi parlato del suo rapporto con la fidanzata Cristina Marino (con cui pensa al matrimonio), che ha definito “molto poco femminista”. “É un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della casa e ricevere le attenzioni che sono dovute a una donna, farsi coccolare”, ha spiegato l’attore.

Dopo aver letto l’intervista, su Twitter molte persone si sono scagliate contro l’ex star del Grande Fratello: “Quando ti faranno firmare una lettera di dimissioni ancora prima di assumerti da tirare fuori quando avrai un figlio o quando per la stessa identica mansione, verrai pagato meno di una donna magari il concetto di gender equality ti sarà chiaro”, gli ha fatto notare Emma.

Altri utenti hanno paragonato Argentero all’uomo di Neanderthal, altri ancora lo hanno accusato di essere rimasto fermo agli anni Cinquanta.

Da parte sua, l’attore ha risposto alle critiche con un tweet in cui ha scritto: “Twitter: l’arte di vedere del marcio anche dove non c’è… Calmaaa”.

