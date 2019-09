“Kate Middleton è scappata in lacrime da Buckingham Palace”. Ecco cosa è successo davvero

Kate Middleton scappa in lacrime da Buckingham Palace. Ecco la verità

Kate Middleton in lacrime scappa da Buckingham Palace? Questo si vocifera nel Regno Unito.

L’apparenza inganna. È il caso di dirlo per la famosissima e seguitissima famiglia reale, sempre più impegnata a difendersi dalle voci che, più o meno quotidianamente, li vogliono in perenne litigio.

Sembra, stando ai rumor, che le tensioni a corte tra le cognate Kate e Meghan ed i fratelli Harry e William siano sempre più alte.

Anche se i quattro membri della corte reale inglese appaiono sempre felici e sorridenti, alcune voci vicine a Buckingham Palace sembrano delineare una realtà ben diversa. Kate Middleton sarebbe talmente tanto dispiaciuta da essere arrivata alle lacrime.

Kate Middleton avrebbe lasciato in lacrime Buckingham Palace una volta saputo che Harry aveva lasciato la Royal Foundation, che per oltre dieci anni ha gestito con il fratello William.

“Kate è incredibilmente turbata per questa separazione – rivela la fonte anonima -. Non riesce a credere a tutto quello che è successo. Questa scissione è stato il suo peggior incubo che è diventato realtà”.

Dopo aver deciso di andare a vivere a Frogmore Cottage sembra che i Duchi di Sussex abbiano deciso di dividersi definitivamente dai cognati. Harry e Meghan avevano già annunciato di volersi separare dall’Associazione fondata da William e Harry.

Per oltre dieci anni i due fratelli hanno lavorato al progetto fianco a fianco, ma ora è giunta la notizia della separazione definitiva. La decisione, già preannunciata, si sarebbe concretizzata in un atto formale pochi giorni fa.

“Sembra che il 2019 sia stato segnato da una serie di drammi di cui la separazione da Harry e Meghan è solo l’ultima goccia” ha rivelato un’altra fonte.

A prendere la decisione della separazione sarebbe stato Harry, non senza la pressione di Meghan Markle.

Secondo le fonti, Kate – molto legata a Harry – non riuscirebbe ad accettare questa situazione e sarebbe molto dispiaciuta per il distacco tra i due fratelli. Sembrerebbe inoltre che la Duchessa di Cambridge si sforzi di apparire in armonia con la cognata, ma la realtà sarebbe diversa che quella che appare dalle immagini che le ritraggono sempre sorridenti.

