Italia Serbia streaming live e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali di basket 2019

ITALIA SERBIA STREAMING TV – È la partita che vale tutto il torneo: dopo l’esordio contro le Filippine e la seconda partita contro l’Angola, la Nazionale italiana di basket si appresta a giocare la terza e ultima partita della prima fase a gironi dei Mondiali di basket maschile 2019.

LA NOSTRA DIRETTA

Oggi, mercoledì 4 settembre 2019, a partire dalle 13,30 (ora italiana) a Foshan, in Cina, si gioca infatti Italia-Serbia. I nostri avversari non hanno bisogno di presentazioni: dopo gli Stati Uniti, che hanno vinto le ultime due edizioni dei mondiali, sono loro i principali favoriti alla vittoria finale. Contro di loro, poco prima dell’inizio della competizione, gli azzurri di coach Romeo Sacchetti ha rimediato una sconfitta per 71-65.

La partita di oggi è molto delicata per l’Italia, che va alla ricerca del secondo posto nel gruppo D (che comprende, ricordiamo, Italia, Filippine, Angola e Serbia) per passare alla seconda fase a gironi e qualificarsi a uno dei tornei preolimpici.

Italia Serbia, dove vedere la partita in diretta tv

In Italia è stato Sky Sport a ottenere i diritti di trasmissione del Mondiale cinese del 2019. Quindi anche Italia-Serbia sarà visibile soltanto agli abbonati alla celebre pay-tv, nel pacchetto Sport.

Se siete clienti Sky, sintonizzatevi sul canale 204 (Sky Sport Arena HD) per godervi il match con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Non ci sarà, invece, nessuna diretta (e neanche differita) in chiaro sull’altro canale controllato da Sky, cioè Tv8.

In alternativa, i canali Sky sono visibili anche sulla piattaforma Now Tv. Ma anche in questo caso, ovviamente, è necessario prima sottoscrivere un abbonamento.

Italia Serbia, dove vedere la partita in streaming

Come tutte le altre partite del Mondiale di basket 2019, anche Italia-Serbia sarà disponibile in live streaming. Come? Ovviamente su SkyGo, la piattaforma streaming della pay-tv che permette agli abbonati di vedere in diretta tutti i contenuti di Sky anche su pc, tablet e smartphone.

Per utilizzarlo, vi basta scaricare l’app (disponibile per Android e iOS) o andare sul sito ufficiale, accedere con le credenziali di Sky e poi selezionare il canale 204 dal menù. A partire dalle 9,30 potrete gustarvi così Italia-Serbia in streaming.

In alternativa, potete vedere la partita in streaming anche su livebasketball.tv, ma sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento.

LA NOSTRA DIRETTA