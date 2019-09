Gossip news: le ultime notizie di oggi 4 settembre 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, mercoledì 4 settembre 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

La rivelazione di Alessia Marcuzzi: “Ecco da quale attore mi farei tentare”

Alessia Marcuzzi ha rilasciato un’intervista alla vigilia di Temptation Island vip, in onda a partire da lunedì 9 settembre in prima serata su Canale 5.

“Sono pronta, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza da vivere lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi. Mi piace ascoltare le persone e le loro storie e mi entusiasma il fatto che sono tutte situazioni in cui ci si può immedesimare”.

Alessia Marcuzzi nell’intervista ha parlato anche del rapporto che ha con Simona Ventura, con la quale pare che ci sia un po’ di tensione.

“Se ci siamo sentite io e Simona Ventura? No, non è capitato. L’anno scorso è stata brava: è stata carina con Nicoletta, la compagna di Bettarini. Un’ulteriore conferma che la complicità tra donne è fondamentale”.

Poi l’intervista si è fatta più bollente. Il giornalista le avrebbe detto da chi si farebbe tentare e Alessia Marcuzzi ha risposto: “Dall’attore hollywoodiano Bradley Cooper o da Chris Martin, il cantante dei Coldplay. Ma mio marito Paolo (Calabresi Marconi, imprenditore e produttore televisivo, ndr) lo sa già e mi direbbe: ‘Fai bene!’. Del resto lui si farebbe tentare dalla top model Alessandra Ambrosio o dalla bellissima Angelina Jolie”.

Chiara Ferragni e Fedez a Venezia: il dettaglio nel look che non sfugge ai follower

Chiara Ferragni e Fedez sono arrivati a Venezia al festival del cinema dove verrà presentato Chiara Ferragni – Unposted, il documentario basato sulla vita della celebre fashion blogger.

La curiosità sui look di Chiara Ferragni è sempre tanta, soprattutto su un evento così importante. Ma anche questa volta c’è un dettaglio che non passa inosservato ai fan. In tanti hanno notato un particolare proprio nella scelta dei loro abiti. (Qui l’articolo completo)