Giulia De Lellis a Venezia con lo stylist di Belen

Giulia de Lellis e Andrea Iannone hanno partecipato alla 79esima edizione del festival del Cinema di Venezia, sfilando sul red carpet insieme e in grande stile, e tutti si sono scordati di Belen.

L’esperienza è stata breve e De Lellis ha dovuto abbandonare il lido in fretta per prepararsi all’imminente uscita del suo libro “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, ma l’apparizione dei due ha lasciato non pochi strascichi. La loro presenza al festival è stata molto discussa, anche perché, si sa, il pilota Andrea Iannone è l’ex storico di Belen Rodgriguez.

E a Venezia la coppia ha anche fregato lo stylist a Belen.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono presentati a Venezia proprio con Giuseppe Dicecca, che tutti conoscono per essere lo stratega di bellezza della modella argentina. Che intanto è impegnata con Stefano De Martino a Castrocaro e non sfila sul red carpe insieme alle altre star.

Sul nuovo numero di Chi, si legge: “Iannone, ospite a Venezia con la fidanzata Giulia, si è presentato con il personal stylist Giuseppe Dicecca che segue, da tempo, la sua ex Belen”.

“Furto d’amore? E come reagirà la Rodriguez?”, sono queste le domande provocatorie che si sono poste i giornalisti dopo aver visto sbarcare al lido la chiacchierata coppia e lo stilista che fa parte dello storico staff della moglie di Stefano De Martino.

