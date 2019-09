Daniele Scardina chiarisce in una intervista come stanno le cose sulla sua presunta storia d’amore con Diletta Leotta. Il pugile racconta di aver trovato nella showgirl catanese una persona stupenda, ma non si sbilancia nel dire se sia o meno il suo fidanzato.

Le foto di questa estate dei due in atteggiamenti intimi hanno fatto molto parlare sulle cronache di gossip, ma Scardina e Leotta non sono ancora usciti allo scoperto ufficialmente come coppia. Il dubbio resta: Diletta è fidanzata o single?

“La conoscevo per il suo lavoro e apprezzo il suo talento perché è un personaggio fortissimo. Conoscendola ho scoperto che vale ancora di più, che è una ragazza semplice nonostante tutto quello che le succede intorno”, osserva Scardina in una intervista al settimanale Chi.

Siete fidanzati? “Non diciamo niente per scelta”, risponde il pugile. “Io dico solo che ho conosciuto una persona stupenda, il tempo dirà il resto…”.

Scardina dice di non essere geloso delle foto provocanti di Diletta su Instagram: “Non mi permetto di giudicare il suo lavoro, sono cose sue”, spiega.

“Può stupire, ma le persone le devi conoscere dentro, non le puoi giudicare dalla copertina”, prosegue il pugile. “Io so di piacere oltre la copertina, certo ho un aspetto grezzo e cattivo, ma poi devi guardare quello che faccio, sono un ragazzo educato che sa farsi volere bene e sono uno sportivo che lancia messaggi positivi, parlo di Dio”.

Quel che è certo è che ora, dopo un’estate trascorsa quasi interamente insieme, Leotta e Scardina si dovranno separare per un po’: lei in Italia per condurre i programmi sportivi su Dazn e lui a Miami per allenarsi. Ma il pugile non ne fa un dramma: “Penso che le persone siano legate non solo dalla presenza, ma anche da altre cose”, riflette. “Comunque torno in Italia a fine ottobre”.

