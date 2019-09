Conte al Quirinale streaming live e diretta tv video: dove vederlo

Conte si è recato al Quirinale, oggi mercoledì 4 settembre 2019, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per consegnare la lista dei ministri del futuro governo M5S-Pd. Elenchiamo qui tutte le informazioni su dove vedere le consultazioni in streaming live e in diretta tv video.

QUI LA DIRETTA DI TPI SU CONTE AL QUIRINALE

Dove vedere Conte al Quirinale in streaming live o diretta tv

Tutte gli aggiornamenti in diretta su Conte al Quirinale saranno visibili in streaming live attraverso il sito del Quirinale: ecco il link. Il sito del Colle fa sapere che si può seguire l’incontro di Conte al Quirinale col presidente della Repubblica attraverso tre canali: canale satellitare, web tv e YouTube.

Conte va al Quirinale per sciogliere la riserva | Diretta live

Governo Pd-M5S, ultime notizie: oggi Conte al Quirinale con la lista dei ministri