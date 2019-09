Chiara Ferragni: tutti i vestiti indossati a Venezia

Chiara Ferragni è arrivata a Venezia e si prepara a presentare stasera, mercoledì 4 settembre, il documentario sulla sua vita alla giuria del festival: per l’occasione mostra tutti i vestiti indossati fino ad ora. Unposted è attesissimo dalla critica e dai 17 milioni di follower dell’influencer. Diretto dalla regista Elisa Morisi, dopo la premier al lido di Venezia uscirà nelle sale italiane il 17 settembre.

Tutti i fan della influencer sono curiosissimi di scoprire quali look sfoggerà Chiara per l’occasione, e per aumentare l’attesa la fashion blogger ha postato su Instagram le immagini di tutti i vestitI indossati a Venezia fino ad ora.

“I miei primi due red carpet sono stati nel 2011: ero a Venezia per un lavoro e, quando mi hanno offerto di attraversarlo ho accettato subito. Ho indossato un vestito Amen per la prima sera e un Cacherel corto ispirato agli anni 70 durante la seconda serata”, scrive Chiara.

Spaventata, eccitata, i fotografi a malapena mi riprendevano in mezzo a tutte quelle star di Hollywood, ma ero felice”, continua la influencer.

“Poi è stata la volta del 2013, quando mi ero appena trasferita a Los Angeles e avevo iniziato ad ottenere fama a livello internazionale. Tornata in Italia, mi sentivo una star nel vestito di Alberta Ferretti. In quell’anno il mio atteggiamento verso il successo è cambiato: per la prima volta ho imparato ad amare me stessa, ad accettarmi e incoraggiarmi, e si è visto.”

“Il 2016 è stata la mia terza volta, e il red carpet è stato divertente e pieno di sensazioni positive: dopo la mia “estate da single” avevo imparato a stare bene da sola al 100 per cento. Beh, Fedez mi aveva chiesto di uscire di lì a pochi giorni ed ero eccitata anche per quello”, racconta Chiara a corredo delle foto.

Ma in uno dei vestiti sfoggiati a Venezia, qualcosa non andava, perché Chiara aspettava già Leone.

“Il 2017 è stato un altro red carpet da ricordare: un vestito in cui si intravedeva la mia piccola pancia da gravidanza e tutti hanno iniziato a immaginare che fossi in cinta. Ho provato ad evitare il gossip, ma il mio piccolo Leo era già con me da due mesi”, svela ancora la giovane influencer che si prepara a presentare Unposted stasera.

“Domani attraverserò il red carpet più magico di Venezia e ancora non ci credo. Se l’avessi detto alla Chiara del 2011 mi avrebbe riso in faccia probabilmente”, conclude Chiara Ferragni.

“Ah, i sogni, a volte si avverano”.

