Bella Thorne mostra le ascelle a Venezia

Bella Thorne, compagna del cantante italiano Benjiamin Mascolo (del duo Benji e Fede) ha sfoggiato a Venezia la nuova moda delle stelle ribelli: mostrare le ascelle.

Il red carpet di Venezia le è sembrata la migliore occasione per esprimere la propria libertà, e così ha sfilato ssul tappeto rosso in occasione della prima del film “Joker“.

Nonostante il vestito dalla scollatura profonda, l’attenzione di molti si è concentrata su un altro dettaglio del suo corpo, le ascelle. Che non sono depilate.

E sembra proprio che la diva americana volesse mostrare quelle ascelle non depilate a tutti, perché è ritratta in uno scatto in cui alza le braccia.

Anche se lo sta facendo per alzarsi i capelli, probabilmente ha trovato l’occasione giusta per mostrare ai fotografi e al pubblico le sue ascelle non depilate.

Bella Thorne mostra irriverenza e disinvoltura, e sembra che il suo gesto di libertà vada incontro agli ideali di femminilità molto cari alla giovane attrice compagna di Benji.

