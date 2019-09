Ascolti TV ieri sera, martedì 3 settembre 2019 | Dati Auditel e Share | Scusate se esisto, La verità sul caso Harry Quebert

Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv: come ogni mattina, anche oggi tanti appassionati si chiedono qual è stato il programma più visto in televisione di ieri sera, martedì 3 settembre 2019 secondo i dati Auditel.

La sfida, all’interno della programmazione di ieri sera, era soprattutto – come spesso accade – tra Rai 1 e Canale 5: la prima rete nazionale, infatti, presentava il film Scusate se esisto!, con Raoul Bova e Paola Cortellesi, mentre Canale 5 portava in prima visione due nuovi episodi della serie tv La verità sul caso Harry Quebert, basata sull’omonimo e famosissimo romanzo di Joel Dicker.

A contendersi il gradino più basso del podio, poi, c’era Rai 2 con la serata finale del Festival di Castrocaro, condotto da Belen Rodriguez e il compagno Stefano De Martino, Rai 3 con la nuova stagione di #Cartabianca, Italia 1 con Chicago Fire e Rete 4 con Stasera Italia – Speciale crisi di governo.

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti di martedì 3 settembre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti TV 3 settembre 2019 | Martedì | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Su Rai 1, il film Scusate se esisto! ha totalizzato 2.883.000 spettatori, con uno share del 14,1 per cento. Su Canale 5, la serie tv La verità sul caso Harry Quebert ha tenuto incollati ai teleschermi 2.584.000 spettatori, con uno share del 12,7 per cento.

Su Rai 2, il Festival di Castrocaro ha ottenuto 1.009.000 ascolti tv (5,5 per cento): un risultato decisamente al di sotto delle attese per la showgirl e il fidanzato, che sui social continuano a macinare like ma che non sono riusciti a portare i loro follower sui loro programmi tv.

Su Italia 1 Chicago Fire si è fermato a 1.403.000 telespettatori (6,5 per cento). Su Rai 3, #Cartabianca è stato visto da 1.225.000 persone (6,7 per cento di share), mentre su Rete 4 lo speciale Stasera Italia – Crisi di governo ha ottenuto 775.000 ascolti tv (3,8 per cento).

Chi è Debora Manenti, vincitrice di Castrocaro 2019

Su La 7, la puntata speciale di In onda è stata vista da 1.018.000 spettatori (5,3 per cento), mentre su Tv8 Star Trek Beyond ha ottenuto 418.000 ascolti tv (2,1 per cento). Per finire, sul Nove, il film I pinguini di Mr. Popper è stato visto da 505.000 persone (2,4 per cento).

Ascolti TV 3 settembre 2019 | Access prime time | Dati auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Nella fascia access prime time,Rai 1 con Techetechetè è arrivato a 3.832.000 spettatori con uno share del 17 per cento. Su Canale 5 invece Paperissima Sprint ha registrato 3.187.000 ascolti tv (con uno share del 14,1 per cento), ottenendo una vittoria sul filo del rasoio.

Su Rai 2 Tg2 Post è stato visto da 1.097.000 persone (4,8 per cento), mentre su Italia 1 CSI – Scena del crimine ha catturato l’attenzione di 1.086.000 telespettatori (4,9 per cento).

Su Rai 3 Boez – Andiamo Via ha interessato 949.000 spettatori pari al 4,5 per cento di share, subito dopo Un Posto al Sole 1.609.000 spettatori (7,1 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 1.443.000 ascolti tv (6,6 per cento).

Su La 7 In Onda ha ottenuto 1.647.000 spettatori (7,3 per cento), mentre Guess my Age su Tv8 è piaciuto a 548.000 persone (2,5 per cento). Sul Nove infine il programma Little Big Italy ha raccolto 247.000 ascolti tv (1,1 per cento).