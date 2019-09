Al Centro, il concerto di Baglioni in tv e in streaming: dove vedere l’evento

Appassionati di Claudio Baglioni, avete di che sorridere: oggi, 4 settembre 2019, torna in tv e in streaming il concerto evento Al Centro, tenutosi il 15 settembre 2018 all’Arena di Verona.

Un’occasione per rivivere le emozioni del concerto per i 50 anni di carriera del cantautore romano, che ha organizzato nel 2018 un intero tour per ricordare i punti più salienti e le canzoni più emozionanti della sua lunghissima carriera nel mondo della musica.

Tutto su Al Centro, il concerto di Baglioni all’Arena di Verona

All’epoca, il concerto venne trasmesso in diretta tv su Rai 1. Stasera, anche a causa della “povertà” dei palinsesti estivi della tv, Rai 1 ha deciso di rimandare in onda il concerto. Per la gioia di tutti coloro che nel 2018 non hanno potuto prendere parte all’evento, né seguirlo in televisione.

Ma dove vedere il concerto Al Centro di Baglioni in tv e in streaming? Vediamo insieme tutte le informazioni.

Al Centro, dove vedere il concerto di Baglioni in tv

Come già anticipato, il concerto va in onda in tv stasera – 4 settembre 2019 – su Rai 1, a partire dalle 21,20. Per godervi le canzoni di Baglioni, quindi, dovete semplicemente accendere il televisore e sintonizzarvi sul primo canale del digitale terrestre, oppure sul 501 (in HD), oppure ancora sul 101 di Sky.

La scaletta completa di Al Centro, all’Arena di Verona

Al Centro, dove vedere il concerto di Baglioni in streaming

Se invece non sarete in casa al momento della messa in onda di Al Centro, potete sempre ricorrere allo streaming. Tutti i programmi Rai, infatti, sono disponibili anche per pc, smartphone e tablet su Rai Play.

La piattaforma di streaming di viale Mazzini è disponibile sul sito ufficiale o sotto forma di app, sia per iOS che per Android. Dopo averla scaricata, registratevi con una mail o un account social (la registrazione è completamente gratis) e poi potete vedere in streaming tutto ciò che va in onda sui canali Rai.

Al Centro, da domani, sarà disponibile anche on demand, sempre su Rai Play.

Il concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona del 15 settembre 2018:

La carriera di Claudio Baglioni: dagli inizi al successo