Al Centro, concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona: stasera su Rai 1 la replica

È una serata di grande musica quella che Rai 1 ha pensato per stasera, mercoledì 4 settembre 2019: a partire dalle 21,10, infatti, sulla prima rete di viale Mazzini va in onda (in replica) Al Centro, il concerto-evento di Claudio Baglioni all’Arena di Verona.

Era il 15 settembre 2018 quando il cantautore romano si è esibito, davanti a una folla festante e in una serata speciale, nel celebre anfiteatro romano di Verona. La seconda di tre date consecutive, tutte all’Arena. Il concerto era inserito all’interno del tour “Al Centro”, durante il quale Baglioni ha girato l’Italia per festeggiare insieme ai fan i suoi primi 50 anni di carriera.

Già allora, in diretta tv, Rai 1 aveva mandato in onda l’evento. Stasera, in un periodo come sappiamo scarno di grandi programmi nei palinsesti, i vertici di viale Mazzini hanno deciso di far rivivere agli appassionati di musica italiana uno dei concerti più belli del 2018.

Al Centro, il concerto per i 50 anni di carriera di Claudio Baglioni

Accanto alle canzoni più amate del repertorio di Baglioni, il bello del concerto dello scorso anno era ovviamente la location. L’Arena di Verona, infatti, era stata organizzata in modo molto originale: un palco in continuo movimento, grazie a otto pedane con forme in movimento, con al centro proprio il cantautore romano.

Accanto a Baglioni, 21 polistrumentisti, con archi e fiati, e 25 artisti di altre discipline, per uno spettacolo che offre un mix di musica, coreografie, scenografie mobili.

La regia televisiva è di Duccio Forzano. La regia teatrale e le coreografie portano la firma di Giuliano Peparini. L’evento è stato prodotto da F&P Group e Bag.

La carriera di Claudio Baglioni: dagli inizi al successo

Al Centro, la scaletta del concerto

Il concerto evento Al Centro, come abbiamo già anticipato, è stato un modo per onorare i 50 anni di carriera di Baglioni.

Per questo motivo, la scaletta ripercorre in ordine cronologico (dalla fine degli anni Sessanta a oggi) tutti i successi più belli del cantante romano: brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

Da Questo piccolo grande amore a Con voi, quasi tre ore e mezza di spettacolo, con un Claudio Baglioni in gran forma.

La scaletta completa di Al Centro, all’Arena di Verona

Al Centro, dove vedere il concerto in tv e in streaming

Dove vedere in tv il concerto Al Centro di Claudio Baglioni? L’evento va in onda in replica stasera, mercoledì 4 settembre 2019, su Rai 1 a partire dalle 21,10. Il primo canale della Rai è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 101 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il concerto di Baglioni grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. Al Centro sarà in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 1 in streaming