A che ora Conte va al Quirinale da Mattarella

Ultimi ritocchi alla lista dei ministri, ultime trattative tra Pd e M5s, poi il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte tornerà al Colle con la lista dei ministri da presentare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma a che ora Conte va al Quirinale da Mattarella?

A differenza delle Consultazioni, che hanno un calendario ben preciso dettato dalla Presidenza della Repubblica, in questo caso sarà Giuseppe Conte ad avvisare il Colle quando sarà pronto. E in pochi minuti si organizzerà l’incontro. Evidentemente, si attendeva la fine dell’incontro tra Conte e le delegazioni di Pd e M5s a Palazzo Chigi. Iniziata alle 9, la riunione del tavolo finale sul programma di governo si è conclusa solo a mattina inoltrata.

L’intenzione, comunque, è quella di risolvere tutto in giornata, oggi, mercoledì 4 settembre: in mattinata la presentazione della lista dei ministri e nel pomeriggio il giuramento. Poi dovrà andare a prendere la fiducia in Parlamento. Per questo, fino all’una della scorsa notte Conte è stato riunito con i vertici di Leu che dovrebbe essere “la terza gamba” di questo nuovo governo, garantendo i numeri in Senato. Parlamentari di Leu hanno partecipato anche alla riunione finale a Palazzo Chigi.

Secondo fonti parlamentari sarebbe aperta la partita anche per l’incarico delicato di sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Il premier incaricato Giuseppe Conte vorrebbe infatti un nome di sua stretta fiducia come quello del segretario generale della presidenza, Roberto Chieppa. Ma il M5s starebbe spingendo per assegnare l’incarico a un proprio esponente, come Vincenzo Spadafora o l’attuale ministro Riccardo Fraccaro.

