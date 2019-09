The Jackal: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Rete 4

The Jackal è un film poliziesco del 1997, diretto da Michael Caton-Jones, che Rete 4 trasmetterà stasera, martedì 3 settembre, in prima serata a partire dalle 21,30.

Tratto liberamente dal romanzo di Fredrick Forsyth Il giorno dello sciacallo, la pellicola tratta una storia di thriller-spionaggio che vede protagonisti attori del calibro di Bruce Willis e Richard Gere.

Ma di cosa parla il film? Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer de The Jackal, come anche tutte le informazioni per vederlo in tv e in streaming.

The Jackal, la trama del film

Il film racconta la storia di un killer professionista “the Jackal” (lo Sciacallo), che viene assoldato dalla mafia russa per eliminare due soggetti scomodi. Il rischio della missione richiede tuttavia che lo Sciacallo si renda invisibile una volta concluso il lavoro. TRa le varie organizzazioni governative sulle tracce dello sciacallo, l’FBI si mette sulle tracce di Jackal, temendo che l’assassino voglia uccidere il capo dell’agenzia di spionaggio statunitense.

Le ricerche conducono l’FBI a Isabella Zanconia, un’ex criminale che ha conosciuto Jackal in Libia. Per poterla rintracciare, gli agenti federali interrogano un giovane detenuto, Declan Joseph Mulqueen (Richard Gere), che volendo proteggere la nuova vita tranquilla di Isabella, si offre al suo posto per ritrovare lo Sciacallo.

Scoprendo che l’obiettivo dello Sciacallo non è poi quello supposto, Declan cercherà di sventarne l’attacco, immischiandosi in una lotta contro Sciacallo in persona. Riuscirà Isabella ad arrivare in tempo per salvare il suo ex-compagno?

The Jackal, il cast completo

Il cast completo del film The Jackal in onda questa sera su Rete 4 include attori di fama internazionale. Tra questi, nel ruolo del protagonista Jackal compare Bruce Willis, assunto solo dopo che Sean Connery, Liam Neeson e Matthew McConaughey rifiutarono la parte.

Ecco il cast completo. Accanto al nome di ogni attore trovate quello del personaggio interpretato nella pellicola:

Bruce Willis – The Jackal

Richard Gere – Declan Joseph Mulqueen

Sidney Poitier – Carter Preston, FBI

Diane Venora – Valentina Koslova

Mathilda May – Isabella Zanconia

J. K. Simmons – Witherspoon

Ravil Isyanov – Ghazzi Murad

Richard Cubison – Generale Belinko

Daniel Dae Kim – Akashi

Maggie Castle – l’ostaggio

John Cunnigham – Brown

Jack Black – Lamont

Tess Harper – First Lady

Leslie Phillips – Woolburton

Stephen Spinella – Douglas

Sophie Okonedo – Alsaria

David Hayman – Terek Murad

The Jackal, il trailer del film

Ecco il trailer del film The Jackal, in onda stasera su Rete 4:

The Jackal, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film? La pellicola viene trasmessa, a partire dalle 21,30, stasera – martedì 3 settembre 2019 – su Rete 4. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma la pellicola è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming