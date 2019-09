Test medicina: i risultati e la data di pubblicazione della graduatoria ufficiale

Il test di medicina ha inizio oggi 3 settembre alle ore 11,00 ma molti studenti si stanno già domandando quando ci saranno i risultati della prova d’ammissione. Gli aspiranti medici sono oltre 68mila o ma solo 1 candidato su sei riuscirà a entrare perché i posti a disposizione sono 11,568.

La graduatoria nazionale con tutti i risultati ufficiali per capire chi sarà ammesso sarà pubblicata il 1 ottobre. Tuttavia già da metà settembre saranno visibili alcuni risultati nell’area riservata della piattaforma online Universitaly, su cui gli studenti hanno effettuato l’iscrizione al test. Ciascuno potrà visionare l’elaborato con il punteggio già il 27 settembre, mentre il risultato ufficiale del punteggio ottenuto al test è previsto per il 17 settembre.

Graduatoria test medicina 2019

La graduatoria del test è stilata in base al punteggio ottenuto dai singoli candidati. Già dal 17 settembre tutti coloro che hanno svolto la prova potranno vedere il punteggio accedendo all’area riservata del portale online di Universitaly.

Un fattore di cui però sarà tenuto conto per l’ammissione sono le preferenze espresse dal candidato relative alle università dove desidera entrare. La graduatoria funziona su base nazionale e premia il punteggio più alto. Maggiore è il punteggio, maggiori sono le possibilità di entrare nell’università prescelta.

Lo scorrimento

Chi non risulta tra i vincitori può sempre sperare nello scorrimento, la nuova graduatoria aggiornata sarà ripubblicata il 9 ottobre. Per ciascun candidato nella graduatoria verrà scritto se il posto “vinto” è “assegnato” o “prenotato”. Nel primo caso il vincitore può procedere all’iscrizione nell’ateneo di preferenza, mentre nel secondo caso il candidato ha vinto il posto in un’università che non rappresentava la prima scelta. A questo punto il vincitore “prenotato” può decidere di iscriversi subito all’università “di seconda scelta” oppure rimanere in graduatoria e attendere ulteriori scorrimenti.

Conferma d’interesse

Chi desidera restare in graduatoria, deve comunicare il proprio interesse all’immatricolazione entrando nell’area riservata di Universitaly e dare conferma entro le 12,00 del quinto giorno successivo alla pubblicazione dei risultati della graduatoria ufficiale.

Test medicina oggi 3 settembre: la prova e i risultati