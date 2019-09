Stasera in tv 3 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 3 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 3 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 3 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè (Il meglio della TV)

21:25 – Scusate se esisto!

Stasera 3 settembre 2019, su Rai 1 è in programmazione il film Scusate se esisto!, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Marco Bocci, Ennio Fantastichini, Cesare Bocci, Stefania Rocca, Federica De Cola.

Trama: Serena è un architetto dal talento straordinario. Dopo una serie di successi professionali all’estero, ha deciso di tornare a lavorare in Italia, perché ama il suo paese. Nell’avventurosa ricerca di un posto di lavoro si trova di fronte a una scelta folle, farsi passare per quello che tutti si aspettano che lei sia: un uomo… O così pare. Nel frattempo incontra Francesco. Bello e affascinante. Il compagno ideale. Se non fosse che a lui non piacciono le donne… O così pare. Tra Serena e Francesco nasce un rapporto intenso e diventano la coppia perfetta… Pronti a tutto pur di darsi una mano saranno costretti a condividere segreti e inganni perché a volte, per essere davvero se stessi, è meglio fingersi qualcun altro!

Il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Festival di Castrocaro

Questa sera su Rai 2 va in onda il programma la serata finale del Festival di Castrocaro, concorso canoro per cantanti esordienti. Presentano Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:15 – Boez – Andiamo via

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera Rai 3 propone ai suoi telespettatori la nuova stagione di #cartabianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. Tema della serata la crisi di governo e l’alba del nuovo esecutivo M5s-Pd.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – The Jackal

Su Rete 4 stasera stasera c’è il film The Jackal, con Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier, Diane Venora, Mathilda May, Sophie Okonedo, Jack Black.

Trama: Caccia a un pericolosissimo assassino professionista maestro nell’arte del travestimento.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 3 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – La verità sul caso Harry Quebert

Su Canale 5 questa sera vanno in onda in prima tv gli episodi numero 3 e 4 della serie evento La verità sul caso Harry Quebert, con protagonista assoluto Patrick Dempsey.

Trama: Harry Quebert, uno stimato professore universitario famoso in tutto il mondo grazie al successo del suo romanzo “Le origini del male”, viene all’improvviso coinvolto in un misterioso omicidio, per il quale rischia la pena di morte come principale indiziato. Nella sua abitazione, infatti, viene ritrovato il corpo di Nola Kellergan, quindicenne scomparsa nel nulla 33 anni prima e con la quale lo scrittore ebbe una relazione nell’estate del 1975.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 3 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – CSI

21:20 – Chicago Fire

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata di Chicago Fire, arrivato alla stagione numero 6 e all’episodio 22. La puntata di oggi si intitola “Effetti duraturi”

Trama: Boden fa un grande passo avanti nel prendere una decisione importante per la sua carriera. Kidd diventa sempre più diffidente nei confronti delle motivazioni di Renee di rivedere Severide. Herrmann ha difficoltà a riprendersi da una tragedia.

PROGRAMMI TV 3 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera La7 propone lo speciale settimanale di In Onda, programma di approfondimento politico condotto da David Parenzo e Luca Telese.

PROGRAMMI TV 3 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – Star Trek Beyond

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede il film Star Trek Beyond, con Chris Pine, Anton Yelchin, Zachary Quinto, Karl Urban, ZoË Saldana, John Cho, Simon Pegg.

Trama: L’equipaggio della Enterprise esplora gli angoli più remoti dello spazio sconosciuto, dove lo attende un nuovo nemico misterioso, che metterà a rischio loro e tutto ciò che la Federazione rappresenta. La perdita dell’Enterprise costringerà tutti quanti a tentare di sopravvivere ai pericoli del pianeta alieno Altamid.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:05 – 27 volte in bianco

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Professore per amore

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Professore per amore, con Hugh Grant, Marisa Tomei, Allison Janney, Bella Heathcote, J.K. Simmons, Chris Elliott.

Trama: Uno scrittore premio Oscar in crisi è costretto a lasciare Hollywood per insegnare sceneggiatura in un piccolo paese della East Coast. Tra tutti gli alunni, una giovane mamma single comincia a catturare la sua attenzione.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 3 SETTEMBRE 2019: SKY UNO

19:40 – Alessandro Borghese Kitchen Sound Menu’

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Su Sky Uno questa sera va in onda Bruno Barbieri – 4 Hotel. Quattro proprietari di hotel di una stessa area geografica competono in un’appassionante sfida. Ogni albergatore invita gli altri tre presso la struttura: insieme a Bruno Barbieri, i concorrenti assegneranno i loro voti.