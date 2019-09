Sondaggi politici elettorali oggi 3 settembre: gli ultimi numeri

I sondaggi politici di oggi, martedì 3 settembre. In una fase delicata della politica italiana cominciano i circolare i numeri sul consenso di partiti e leader. Alcuni dei principali istituto demoscopici italiani hanno iniziato a monitorare costantemente le intenzioni di voto degli italiani e la popolarità e il livello di fiducia nei loro esponenti.

Ultimi sondaggi politici: i numeri sui voti ai partiti di Swg per La7

Un sondaggio importante è quello diffuso ieri sera, lunedì 2 settembre, nel corso del tg di La7 condotto da Enrico Mentana, con interviste realizzate tra il 29 agosto e il 2 settembre. Si tratta di una rilevazione di Swg, la prima dopo la pausa estiva, che attribuisce alla Lega il 33,6 per cento dei consensi, in calo dal 38 per cento registrato dallo stesso autore alla fine di luglio, precisamente il 29 luglio.

Il M5S intanto viene indicato al 21,4 per cento, in salita dal 17,3 di cinque settimane prima. Il Pd viene segnalato invece in calo, al 21,1 per cento dal precedente 22. Fratelli d’Italia al 6,9 per cento dal 6,6. Forza Italia al 6,2 dal 6,5 per cento. +Europa al 3 per cento dal 2,7. La Sinistra al 2,7 dal 2,1. I Verdi al 2,4 dal 2,3.

Ultimi sondaggi elettorali: il governo Pd-M5S

Lo stesso sondaggio ha anche verificato cosa pensano gli elettori di Pd e M5S sulla nascita di un governo sostenuto proprio da Dem e pentastellati. Ebbene, stando alle cifre diffuse da Swg esprimono un giudizio positivo rispetto all’ipotesi di un esecutivo giallorosso il 69 per cento degli elettori Pd e il 51 per cento di chi vota Movimento 5 Stelle.

Ricordiamo che, appena una settimana fa, gli elettori M5S favorevoli all’esecutivo coi dem erano il 43 per cento. Il trend, quindi, è in crescita.

Il giudizio è invece negativo per il 25 per cento dei Dem e per il 40 per cento dei pentastellati. Gli altri intervistati, rispettivamente il 6 e il 9 per cento, non si sono espressi.

Sondaggi politici oggi: la presidenza Conte

Sulla presidenza di Giuseppe Conte, infine, sempre guardando i dati di Swg per La7, ha espresso un giudizio positivo il 35 per cento degli elettori Pd, mentre il 58 per cento lo considera un fatto non del tutto positivo ma accettabile. Il 7 per cento del campione non si espresso.

La media delle cifre di tutti gli ultimi sondaggi rivela che l’effetto Conte sta portando grandi benefici al Movimento 5 Stelle. I pentastellati infatti, grazie alla popolarità del premier incaricato, hanno guadagnato diversi punti percentuali dopo il deludente 17 per cento di consensi raccolto alle urne alle elezioni europee del 26 maggio scorso. È evidente il calo della Lega, che a inizio agosto oscillava oltre il 35 per cento.

