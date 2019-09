Scusate se esisto: trama, cast e streaming del film di stasera su Rai 1

Scusate se esisto: trama, cast, trailer e dove vedere in tv e in streaming il film di stasera su Rai 1

Il palinsesto estivo di Rai 1 regala un’altra commedia italiana di successo: stasera, martedì 3 settembre 2019, va infatti in onda in prima serata il film Scusate se esisto.

Si tratta di una pellicola del 2014, diretta da Riccardo Milani (lo stesso regista di “Benvenuto Presidente”) e con protagonisti assoluti Paola Cortellesi e Raoul Bova. Il film ha anche ottenuto una candidatura al David di Donatello.

Vediamo insieme la trama di Scusate se esisto, gli attori che compongono il cast, il trailer e le informazioni su dove vedere il film in tv e in streaming.

Scusate se esisto, la trama del film

Il film Scusate se esisto racconta la storia di Serena Bruno, una ragazza nata e cresciuta in un paesino abruzzese, laureata in architettura con il massimo dei voti, con un master alle spalle e una preparazione davvero perfetta anche nelle lingue straniere.

Per seguire le proprie ambizioni, Serena si è trasferita in Inghilterra, a Londra, dove il suo talento e la sua dedizione sono apprezzati nel modo giusto. L’esatto contrario di quello che sarebbe successo in Italia. Però la nostalgia di casa è tanta e alla fine la ragazza decide di tornare nella sua città, a Roma, dove però non trova un impiego nemmeno lontanamente paragonabile a quello che aveva in Inghilterra.

Così cerca di arrangiarsi facendo tre lavori: arredatrice presso il Paradiso della cameretta, designer di cappelle funerarie per ricchi cafoni e cameriera in un ristorante di lusso. A un certo punto, però, legge un annuncio di lavoro che sarebbe proprio tagliato per lei e le sue competenze: la ristrutturazione del Corviale, complesso residenziale della Capitale.

L’unico neo è che l’annuncio è solo per uomini. Ma lei non si fa problemi a travestirsi, pur di far suo quel lavoro. Nel frattempo, a Roma incontra Francesco. Un uomo molto bello e affascinante. I due diventano subito amici, poi qualcosa di più. Fino alla confessione di Francesco: è gay. Pronti a tutto pur di darsi una mano, i due saranno costretti a condividere segreti e inganni.

Scusate se esisto, il cast completo

Come già anticipato, nel cast di Scusate se esisto spicca la presenza di Paola Cortellesi e Raoul Bova, due autentici assi della commedia all’italiana. Ma al film hanno preso parte anche molti altri attori molto conosciuti.

Di seguito, il cast completo. Accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato nella pellicola:

Paola Cortellesi – Serena Bruno

Raoul Bova – Francesco

Corrado Fortuna – Pietro

Lunetta Savino – Michela

Marco Bocci – Nicola

Ennio Fantastichini – Dott. Ripamonti

Cesare Bocci – Volponi

Stefania Rocca – Maria

Federica De Cola – Martina

Beatrice Vendramin – Monica

Simon Grechi – Marco

Antonio D’Ausilio – Impiegato finto tifoso Juventus

Filomena Macro – zia Clementina (zia di Serena)

Franca Di Cicco – la mamma di Serena

Valeria Flore – Cameriera

Scusate se esisto, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Rai 1:

Scusate se esisto, dove vedere in tv e in streaming il film

Dove vedere in tv il film Scusate se esisto? La commedia viene trasmessa questa sera, martedì 3 settembre 2019, su Rai 1. L’appuntamento, per tutti gli spettatori interessati, è alle 21,25 sulla prima rete nazionale.

Per vederlo vi basterà sintonizzarvi sul primo canale del digitale terrestre. Il film è disponibile anche in HD sul 501 o su Sky al canale 101.

Se invece volete vederlo in streaming, potete utilizzare il servizio – completamente gratuito – della piattaforma Rai Play. È necessario registrarsi, con una mail o con un account social, per poter vedere in diretta streaming (quindi in contemporanea con la messa in onda in tv) il film.

Per alcuni contenuti, inoltre, Rai Play mette anche a disposizione il servizio on demand. Dal giorno dopo della messa in onda, quindi, potrebbe essere possibile rivedere il film in qualsiasi momento, se questo verrà inserito nell’elenco dei contenuti disponibili on demand.

