Una scuola cattolica del Tennessee vieta i libri di Harry Potter

Il reverendo della scuola cattolica di St Edward a Nashville, nel Tennessee, vieta la distribuzione dei sette libri della saga di Harry Potter dalla biblioteca della scuola. A farlo sapere è una comunicazione diffusa dallo stesso reverendo tra le famiglie di genitori, pubblicata dal quotidiano locale The Tennessean.

“Questi libri – si legge nella comunicazione – presentano la magia sia come bene che come male, il che non è vero, è anzi un astuto inganno. Gli incantesimi e le fatture usate nel testo sono veri, e letti da un essere umano rischiano di evocare spiriti malvagi alla presenza del lettore”, continua la nota.

“Accio“, “wingardium Leviosa“, “crucio“, “imperio“, “Stupeficium“: occhio a chi ha letto o pronunciato queste parole”

Per il reverendo, dunque, le formule degli incantesimi non solo minerebbero la fede nei valori cristiani lasciando ai bambini credere nella magia nera, ma potrebbero provocare delle vere reazioni, come se fossero vere.

Da quando il primo episodio della saga del mago di Hogwards è stato pubblicato nel 1997, decine di gruppi religiosi negli anni hanno cercato di ostacolare la popolarità del libro, perché ritenevano fosse un’esaltazione della magia e dell’occulto, che avrebbe spinto le nuove generazioni verso il paganesimo, minando i valori cristiani e sollecitando la curiosità verso la magia, gli incantesimi e la superstizione.

Una donna acquista un’edizione rara di Harry Potter a un euro e ne guadagna 30 mila

Intanto, la saga di Harry Potter ha venduto oltre 500 milioni di copie, è stata riadattata in otto pellicole ed ha ispirato la creazione di parchi divertimento e giochi. E forse proprio per la sua estrema visibilità ha spaventato i più conservatori.

Nel 2011 un pastore del New Mexico organizzò una cerimonia per bruciare i libri, ma la biblioteca comunale rispose esponendo in vetrina tutti gli episodi di Harry Potter pubblicati fino ad allora con un messaggio: “Tranquilli ragazzi, Harry è vivo e sta bene”.

La Chiesa cattolica non si è mai pronunciata sul tema, ma per l'”Osservatore romano”, Harry Potter sarebbe un modello sbagliato per i più piccoli, anche se gli adattamenti cinematografici della saga sarebbero per la rivista cattolica accettabili per aver trovato “una linea di demarcazione tra bene e male”.

Intanto, per quanto riguarda la scuola di Nashville, per il sovraintendente della diocesi è il reverendo ad avere l’ultima parola in assenza di una posizione ufficiale del Vaticano, ma i genitori degli studenti saranno sempre liberi di far leggere Harry Potter tra le mura di casa, tra incantesimi e ocus pocus.

Harry Potter, la reunion tra Emma Watson e Tom Felton fa impazzire il web