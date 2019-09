Salvini potrebbe essere denunciato per il caso della nave Mare Jonio. Stavolta, però, il problema non riguarda eventuali reati legati al trattenimento dei migranti in mezzo al mare, al rifiuto di farli sbarcare in Italia.

La nave di Mediterranea Saving Humans era in mare da 5 giorni, ferma al largo di Lampedusa, con 31 migranti a bordo che, alla fine, sono potuti sbarcare.

All’annuncio dello sbarco a Lampedusa, i migranti presenti sulla nave hanno festeggiato e si sono abbracciati. Una scena pubblicata da Mediterranea sui suoi canali, e che è stata ripresa anche da Salvini.

“Ma che bello il ‘clima’ del governo a guida PD: sbarcati gli immigrati della nave dei centri sociali per ‘emergenza sanitaria’… Ma pensano che gli italiani siano scemi???”, ha scritto su Twitter il leader della Lega postando il video della festa a bordo della nave.

Il reporter che aveva girato il filmato, però, non ha gradito: “Gentile Matteo Salvini, se vuole utilizzare i miei video è pregato di farlo dopo aver concordato il prezzo per l’utilizzo e cessione del copyright. Tanto lei i soldi li ha #49milioni”, ha scritto sempre su Twitter, replicando al leghista, Francesco Bellina.

