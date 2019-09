Voto su Rousseau: è il giorno della verità per il governo M5S-PD

Oggi, martedì 3 settembre, è il giorno del voto sulla piattaforma Rousseau: dal suo esito dipende il destino dell’eventuale governo M5S-PD. Dalle 9 alle 18, gli iscritti alla piattaforma saranno chiamati a rispondere al seguente quesito: “Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”. Intanto, prosegue il confronto tra le due forze politiche (segui qui la diretta).

> SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI <

(Se non visualizzi gli aggiornamenti continua a cliccare)

VOTO ROUSSEAU, LA DIRETTA LIVE

Qui di seguito tutte le ultime news di oggi, martedì 3 settembre, sul voto Rousseau in diretta LIVE, con aggiornamenti in tempo reale.

ore 07.00 – Ordine delle risposte cambiato dai tecnici nel pomeriggio di ieri – L’ordine delle risposte al quesito su cui voteranno gli iscritti alla piattaforma Rousseau (“Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”) è stato invertito ieri dai tecnici della piattaforma.

A riportarlo è Repubblica. Era stato proprio il quotidiano, ieri, a segnalare l’anomalia nell’ordine delle risposte, con il No che veniva prima del Sì. La collocazione delle risposte, dopo la segnalazione di Repubblica, è stata così modificata.

Una circostanza bizzarra: resta da capire se la collocazione del No prima del Sì fosse dovuta a una svista o alla volontà di far prevalere un esito negativo. Come è noto, Davide Casaleggio non è certo un fan del governo M5S-PD.

Piattaforma Rousseau: cos’è e come si vota

Ideata dal cofondatore del Movimento 5 Stelle Gianroberto Casaleggio e da suo figlio Davide, la piattaforma Rousseau è il sistema operativo del Movimento 5 Stelle, attraverso cui viene gestita la partecipazione degli iscritti. Su Rousseau, i membri del Movimento possono votare sia la scelta delle liste elettorali che singoli quesiti sulla politica del Movimento. Per votare basta essere iscritti al Movimento Cinque Stelle da almeno 6 mesi, e poi recarsi al sito della piattaforma, a questo link. Per iscriversi al MoVimento 5 Stelle, e di conseguenza poter votare su Rousseau, bisogna essere cittadini italiani, di maggiore età, che non risultino, all’atto dell’adesione, nonché in corso di iscrizione, aderenti o comunque esponenti di altri partiti politici e/o di associazioni in contrasto con gli obiettivi del M5s. (Qui l’articolo completo).

Quesito Rousseau su governo M5S-PD: le differenze con il 2018

Anche nel 2018, l’accordo di governo con la Lega fu sottoposto al voto sulla piattaforma Rousseau. Tuttavia La Repubblica ha notato delle differenze non marginali tra le due votazioni. Se ora, l’oggetto del quesito è il seguente: “Sei d’accordo che il Movimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”, nel 2018, la Lega non veniva citata esplicitamente: si chiedeva, infatti, un generico via libera al “contratto del governo del cambiamento”. Inoltre, rispetto al 2018, l’ordine delle due possibili risposte è stato invertito: il “No”, a differenza di un anno e mezzo fa, arriva prima del “Si”. In molti, dunque, credono che questo sia un tentativo di far naufragare il possibile governo M5S-PD. (Qui l’articolo completo).

Cosa succede se gli iscritti bocciano il quesito

Ma cosa succede se prevale il “No”? È la domanda che in molti si pongono. Una risposta certa, tuttavia, non c’è. Secondo Stefano Patuanelli, presidente M5s in Senato, “La piattaforma è un mezzo che un movimento politico ha deciso di dotarsi per prendere le proprie decisioni, pari ad una direzione di partito. Se dovessero prevalere i no, il presidente del Consiglio dovrà sciogliere la riserva di conseguenza: in modo negativo. Non vedo alternativa”. Tuttavia, il giornalista de Il Foglio David Allegranti ha fatto notare che “entro 5 giorni, decorrenti dal giorno della pubblicazione dei risultati sul sito dell’Associazione, il Garante o il Capo politico possono chiedere la ripetizione della consultazione, che in tal caso s’intenderà confermata solo qualora abbia partecipato alla votazione almeno la maggioranza assoluta degli iscritti ammessi al voto”. Se l’esito della votazione non piacesse ai vertici, Di Maio o Beppe Grillo potrebbero quindi chiedere una nuova consultazione, e se nella seconda votazione non si raggiungesse il quorum, il quesito decadrebbe. (Qui l’articolo completo).