Riad Souala: chi è il cantante in gara al Festival di Castrocaro 2019

RIAD SOUALA CHI È – Tra le voci più interessanti di questa finale di Castrocaro 2019 c’è sicuramente Riad Souala, tra i dieci che nella serata del 3 settembre 2019 si contenderà la vittoria della celebre kermesse.

A condurre la serata, per la prima volta, la coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino, da poco tornati insieme anche nella vita privata. Per tutti i finalisti del Festival di Castrocaro la grande opportunità di realizzare il proprio sogno, quello di diventare cantanti affermati.

Tutto quello che c’è da sapere sul Festival di Castrocaro 2019

D’altronde molte delle grandi voci della musica italiana sono uscite proprio questo Festival, come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini.

Ma chi è Riad Souala, finalista del Festival di Castrocaro 2019? Classe 1995, il cantante vicentino è una delle voci più interessanti di questa edizione. La sua grande passione per la musica si trasformò nel sogno di una carriera 10 anni fa, nel 2009, alla morte di Michael Jackson.

I cantanti del Festival di Castrocaro 2019

Tra i generi che più ama e con i quali si è cimentato, sicuramente il soul, il pop-rock e il R&B, oltre ovviamente alle cover del re del pop, il suo mito. Inizia seriamente a progettare la sua carriera nel 2014, quando frequenta la scuola di canto sotto la direzione di Alejandro Martinez.

Festival di Castrocaro, Belen e Stefano i conduttori

Inoltre, ha frequentato la scuola di chitarra e pianoforte presso l’accademia CantArte di Padova. Inizia così a frequentare e a lavorare con i maggiori professionisti del settore specie a Sanremo, collaborando alla realizzazione di inediti.

La giuria di Castrocaro 2019

In breve tempo, nonostante la giovane età, Riad Souala inizia a girare per le principali città italiane, portando la sua musica ovunque: Padova, Treviso, Frosinone, L’Aquila, dove incontra Cheryl Porter. Partecipa anche al Mirano Summer Festival, mentre quest’anno è arrivato fino alla finale del Festival di Castrocaro 2019 in onda su Rai 2. Da poco ha anche affrontato un Tour negli Stati Uniti.