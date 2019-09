La regina Elisabetta non viene riconosciuta da turisti americani

La regina Elisabetta è una delle persone più famose al mondo. Eppure, difficile a credersi, un gruppo di turisti americani che si è imbattuto in Sua Maestà nei pressi della sua residenza estiva a Balmoral, in Scozia, non l’ha riconosciuta.

A raccontare il curioso episodio al Times è stato Richard Griffin, una delle guardie del corpo della sovrana britannica, che per oltre 30 anni si è occupato della sicurezza della regina.

La curiosa scena si è svolta a Balmoral, nell’Aberdeenshire, in Scozia, luogo preferito dalla regina per le sue vacanze. È ormai noto che, durante i suoi viaggi, Sua Maestà gode di uno stile di vita di basso profilo, senza look appariscenti e vistosi. E Richard ha raccontato di quando un gruppo di turisti americani, incontrando la regina Elisabetta, non l’ha riconosciuta.

La sovrana 95enne stava facendo una passeggiata in impermeabile e foulard, un abbigliamento che non ha nulla a che vedere con i cappellini colorati e i toni sgargianti a cui siamo abituati a vederla durante le celebrazioni ufficiali.

Il gruppo di turisti si è avvicinato per chiederle appunto se la regina abitasse in zona. Secondo Richard, Sua Maestà non voleva far saltare la sua copertura, per questo ha risposto che la sovrana aveva una casa lì vicino. Ma quando i turisti le hanno chiesto se lei avesse mai incontrato la regina, sua Maestà ha esclamato “Io no, ma questo poliziotto sì”, riferendosi al signor Griffin.

I turisti americani hanno proseguito il cammino, senza avere idea di chi fosse la persona con cui avevano appena parlato.

Del resto, sua Maestà è nota per la sua ironia e la sua indole che non smette mai di stupire. Come quando, a luglio del 2019, ha piantato un albero da sola all’Istituto nazionale di botanica di Cambridge.

