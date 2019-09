Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi martedì 3 settembre 2019

Le ultimissime news di oggi, martedì 3 settembre 2019, sul Reddito di cittadinanza. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il sussidio fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle introdotto dal decreto 4/2019 insieme alla riforma delle pensioni Quota 100. Destino incerto per il rdc: M5S e Pd andranno al governo insieme e non è chiaro quali siano le intenzioni nei confronti del sussidio.

Inizia la fase due: ecco quando arrivano le prime offerte di lavoro

Proprio in queste ore inizia la fase due del reddito di cittadinanza, che riguarda la ricerca del lavoro da parte dei cittadini che beneficiano del sussidio. In realtà l’inizio era previsto inizialmente per metà giugno. Ma i tempi non sono stati rispettati. La fase due comincerà con la convocazione dei beneficiari nei centri per l’impiego.

I beneficiari del reddito di cittadinanza considerati idonei all’occupazione dovranno firmare il Patto per il lavoro per poi essere inseriti nelle attività che serviranno proprio per aiutarli nella loro ricerca. La conferma è arrivata dall’Anpal, che ha comunque specificato che veri e propri colloqui nei centri per l’impiego si terranno solo a partire dalla prossima settimana, precisamente da lunedì 9 settembre.

Secondo quanto ricostruito da Il Sole 24 ore saranno 704mila i soggetti coinvolti in tutta Italia. I Cpi avranno tempo fino a dicembre per verificare le loro posizioni e ricollocarli nel mondo del lavoro. Tuttavia, pochissime aziende si sono rivolte ai centri per l’impiego per richiedere forza lavoro nonostante l’incentivo previsto per chi assume. E anche le pubblicazioni dei posti disponibili sul sito Anpal procedono piuttosto a rilento, mentre è ancora da rendere operativo il percorso di inserimento occupazionale, una volta preso in carico il disoccupato.

Reddito di cittadinanza, le cose da sapere

Da sempre su TPI abbiamo affrontato in maniera dettagliata il tema del reddito di cittadinanza. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

