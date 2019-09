Previsioni meteo di oggi, 3 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, martedì 3 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 3 settembre 2019.

Previsioni meteo oggi martedì 3 settembre 2019 | NORD

Che tempo farà al nord? Al primo mattino cielo molto nuvoloso su Friuli Venezia Giulia, Veneto orientale ed Emilia Romagna con rovesci e temporali anche di forte intensità tra basso Veneto e Romagna. Seguirà una graduale attenuazione dei fenomeni sulle venezie e poi dal pomeriggio sul settore emiliano-romagnolo con cielo sereno. Sul resto del nord cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali piovaschi attesi ad inizio giornata sulle zone pianeggianti e pedemontane centro-occidentali.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro previste molte nubi compatte sulle regioni adriatiche e sul Lazio, con rovesci e temporali da sparsi a diffusi. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del centro, con al più locali deboli rovesci. A partire dal tardo pomeriggio atteso un miglioramento con esaurimento dei fenomeni ed ampie schiarite su Toscana, Umbria e Marche, in estensione serale al resto del centro Italia.

SUD E SICILIA

Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e temporali diffusi. Dalla sera attenuazione dei fenomeni sulle aree costiere tirreniche peninsulari e sulla Sicilia meridionale con ampie aperture sull’isola.

Previsioni meteo oggi martedì 3 settembre 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in flessione su gran parte del nord Italia, Sardegna, Marche e variazioni di rilievo altrove. Massime in aumento sulle regioni alpine centro-occidentali, Liguria e Sicilia centro-meridionale, in diminuzione anche sensibile altrove.

VENTI

Generalmente moderati orientali sulla Pianura Padana, con rinforzi lungo le aree costiere adriatiche. Moderati nord-orientali sul resto del centro-sud, con rinforzi sulle regioni tirreniche peninsulari e sulla Sicilia. Deboli variabili sul resto del nord con rinforzi da nord sulla Liguria.

Previsioni meteo oggi martedì 3 settembre 2019 | MARI

Da molto mossi ad agitati il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e l’Adriatico centro-settentrionale. Da mossi a molto mossi il mar ligure al largo e il Tirreno settentrionale. Mosso il restante Tirreno. Da poco mosso a mosso il basso Adriatico. Poco mosso lo Ionio.