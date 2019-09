Pensionato sorpreso a fare sesso con una mucca in un campo

Un pensionato è stato sorpreso in un campo mentre faceva sesso con una mucca.

L’incredibile vicenda è avvenuta in Thailandia ed è stata racconta da alcuni quotidiani locali.

Secondo quanto ricostruito, il 68enne Manoon Bunjin si è recato in un campo dove pascolano diverse mucche a Songkhla, nel sud della Thailandia, quando ha trascinato uno dei bovini tra i cespugli. Qui, ha cominciato ad abusare sessualmente dell’animale.

A rendersi conto di ciò che stava accadendo è stato il proprietario della mucca, il quale, non vedendo più l’animale, si è messo alla ricerca del bovino. L’uomo ha colto in flagrante il pensionato, completamente nudo, mentre faceva sesso con l’animale.

Dopo aver scattato una foto come prova, il proprietario della mucca ha chiamato le autorità. Il pensionato ha inizialmente negato ogni responsabilità, affermando che si trovava nel campo per passeggiare. Poi, al comando della polizia, ha ammesso le sue colpe.

L’uomo è stato condannato a una multa di 300 Bath, corrispondenti a poco meno di 10 euro, per la nudità. In Thailandia, infatti, non vi è una legge che considera reato il sesso con gli animali.

Secondo quanto affermato dal tenente colonnello Ronan Surawit, vicedirettore della stazione di polizia di Hat Yai, il pensionato si è giustificato dicendo che “voleva solamente divertirsi”.

Il pervertito, infatti, ha dichiarato che non era la prima volta che faceva sesso con un animale.

Perché alcune persone fanno sesso con gli animali