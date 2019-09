Oroscopo Paolo Fox oggi | 3 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 3 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, una giornata all’insegna dello stress per il vostro segno. Le vacanze ormai sono finite e per voi è il momento di ritornare al lavoro, in vista della nuova ripresa autunnale. Non mancano alcune discussioni con i colleghi, perché vi rendete conto che alcuni colleghi non si impegnano quanto voi.

Adesso avete molte più responsabilità, ma non fatevi prendere dall’ansia. Dimostrate a tutti quanto valete, evitando litigi e discussioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dopo un periodo negativo, le stelle ora sono nuovamente dalla vostra parte. In amore vivete finalmente una fase positiva, con il partner avete infatti finalmente una passione e un’intesa al top, che si dimostra in tutto ciò che fate.

Per chi è single è invece il momento di guardarsi attorno per cercare nuovi incontri. Magari un bel viaggio può aiutare.

ACQUARIO

Cari Acquario, le stelle in questo 3 settembre 2019 sono dalla vostra parte. In particolare novità positive e tanta fortuna sul lavoro. Volete crescere e fare carriera: dopo tanti sacrifici e impegno, è il momento di raccogliere i frutti di quanto seminato.

Le opportunità lavorative favoriscono anche nuovi affari e soldi. Periodo negativo, invece, per l’amore.

PESCI

Cari Pesci, giornata sottotono per il vostro segno. Ci sono infatti tanti impegni da portare a termine, ma voi non ne avete molta voglia. Inoltre credete poco nelle vostre possibilità, e per questo pensate di non essere all’altezza.

Abbiate maggiore autostima, vi aiuterà nel realizzare i vostri progetti. Bene l’amore, rifugiatevi nei sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi | Il segno fortunato del 3 settembre

Il segno più fortunato di oggi è sicuramente l’Acquario. Avete un quadro astrale davvero positivo che vi sostiene in tutti i vostri obiettivi. Specie sul lavoro, è il momento di spiccare il volo.