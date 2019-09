Oroscopo Paolo Fox oggi | 3 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 3 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Amici del Leone, sul lavoro impegnatevi al massimo e date tutto. Otterrete ottime soddisfazioni. D’altronde ormai l’estate è finita. Per cui è il momento di rimboccarsi le maniche e portare avanti i propri obiettivi in ambito professionale. Attenti perché gli ostacoli non mancano.

Ci sono infatti varie sfide da superare, ma voi non temete. Affrontatele con entusiasmo e determinazione, anche a costo si sacrificare in parte l’amore.

VERGINE

Cari Vergine, questo martedì 2 settembre 2019 è secondo l’oroscopo una giornata davvero felice e fortunata per il vostro segno. Approfittatene, dunque, per portare avanti i vostri progetti, soprattutto a livello lavorativo.

Qualche insicurezza, invece, sul piano economico. Potreste sentirvi particolarmente dubbiosi di alcune mosse perché pensate che non possa portare a nulla di buono. Siate più ottimisti e fidavi del vostro istinto.

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede per questo 3 settembre una giornata davvero sottotono in cui fate fatica a realizzarvi e a ottenere le soddisfazioni che vi sareste aspettati. Il weekend è stato per voi ricco di avventure e divertimento, ma così non ne avete approfittato per rilassarvi.

Avete dunque già bisogno di una pausa, ma ormai le ferie sono finite ed è il momento di rimboccarsi le maniche in vista di un autunno ricco di impegni. Attenzione a evitare spese eccessive e discussioni in famiglia.

SCORPIONE

Amici dello Scorpione, avete la Luna nel segno, e questo vi favorisce se siete alla ricerca di nuovi incontri e occasioni da sfruttare al massimo, soprattutto per i single. Sfruttate a pieno il vostro istinto, soprattutto sul lavoro, in modo da risolvere anche situazioni difficili.

Per fortuna si apre per il vostro segno un periodo davvero positivo, in cui potrete togliervi tante soddisfazioni e ritrovare il sorriso. Attenti a qualche discussione con il partner.

Il segno fortunato di oggi 3 settembre 2019 è sicuramente la Vergine: portate avanti con entusiasmo i vostri progetti, ma attenti a non stressarvi più del dovuto e a non spendere eccessivamente.