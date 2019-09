Oroscopo Paolo Fox oggi | 3 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

L’oroscopo di oggi di TPI

L’oroscopo di oggi di Branko

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 3 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, ormai l’estate è finita, per cui è arrivato per voi il momento di pensare seriamente al vostro futuro. Cercate di capire qual è la strada che volete seguire e intraprendetela con entusiasmo. Siete stufi infatti di essere sulle montagne russe e volete maggiore stabilità.

Questo riguarda sia il lavoro sia la sfera sentimentale. Se il vostro partner non vi soddisfa più, forse è il caso di cambiare rotta e lanciarsi in nuove avventure.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 2 ALL’8 SETTEMBRE 2019

TORO

Amici del Toro, questo è per voi decisamente una giornata fortunata secondo l’oroscopo. Le stelle sono infatti dalla vostra parte, in cui avrete molte opportunità da cogliere al volo. Eppure siete insicuri e di cattivo umore, d’altronde alcune occasioni capitano solo una volta.

Anche in amore è il momento di dare una svolta: se siete single sono favoriti nuovi interessanti incontri.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Cari Gemelli, una giornata in cui avete come si suol dire un diavolo per capello. Siete infatti particolarmente nervosi e stressati, ma non sapete quale sia la causa di questa agitazione. In amore, se vivete una relazione stabile, potreste avere qualche dubbio. Forse non vi fidate più totalmente del partner.

Per superare questa giornata no, il consiglio è quello di svagarvi e rilassarvi, magari in compagnia dei vostri amici più cari.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

CANCRO

Amici del Cancro, per il vostro segno una giornata di grande recupero, dopo qualche giornata di grande tensione. Con il partner, dopo un periodo turbolento, finalmente ritrovate la giusta intesa.

Approfittatene per superare discussioni e tensioni causate dai vostri comportamenti. Sul lavoro vorreste cambiare aria e lanciarvi in nuove avventure professionali, ma dovete prima trovare qualcosa che vi soddisfi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

LE PREVISIONI DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Oroscopo Paolo Fox oggi | Il segno fortunato del 3 settembre

Il segno più fortunato di oggi è sicuramente il Toro. Riuscirete a risolvere questioni e problemi di lunga data, con tante occasioni soprattutto sul fronte lavorativo da non lasciarvi sfuggire.